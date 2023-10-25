«Сдохнете от зависти!» Разин снова оскорбил и проклял Лолиту Милявскую

«Лолита, ты куда лезешь?! <…> Сидит, вякает, оскорбляет Разина», - заявил скандальный продюсер.

В своем видео Разин «прошелся» по личной жизни певицы и отметил, что ее бывший муж Александр Цекало сбежал от нее к «хорошей девушке». Разин также заявил, что успешнее российских звезд и поэтому они ему завидуют.

«А сдохнете вы знаете от чего? От зависти. Вы всегда издыхали от зависти, бесстыжие бессовестные… Плевал я на вас на всех», - пригрозил продюсер Публичный конфликт между Разиным и некоторыми российскими исполнителями начался из-за концерта памяти Юрия Шатунова. Продюсер, который считает, что только он обладает правами на песни «Ласкового мая», пригрозил проклятьем всем музыкантам, которые примут участие в мероприятии. Лолита Милявская в ответ не смолчала и обматерила скандалиста.