«Сделали невозможное». Перекупщики спровоцировали скандал вокруг концертов Витаса в Китае
В Китае на концерте российского певца Витаса произошел скандал. Более семи тысяч человек прошли на выступление по фальшивым билетам. Выяснилось, что перекупщики смогли обойти специальный код, сделав множество копий. Об этом «360» рассказал директор артиста Сергей Пудовкин.
«Я спросил на китайском языке: „Где деньги?“ - они сказали, что перекупщики сделали невозможное, так как сами билеты были защищены голограммой и кодом», - уточнил Пудовкин.
Организаторы признались, что впервые столкнулись с подобным масштабом проблемы. Позже выяснилось, что перекупщики создали дубликаты билетов и около семи тысяч зрителей фактически прошли по фальшивым пропускам.
«Сканеры, к сожалению, приняли эти билеты. Таким образом, число зрителей было больше количества мест в зале. Мы с Витасом в Китае привыкли к этому. Но факт остается фактом», - констатировал директор исполнителя.
Он отметил, что всего в рамках китайского тура запланировано 16 концертов. Поэтому ситуация с фальсификацией билетов, вероятнее всего, будет в каждом городе. Финальное выступление состоится в Шанхае на 90-тысячной арене, которая в переводе называется «Высокое гнездо».
Пудовкин также рассказал о масштабах концертной деятельности Витаса в КНР.
«Мы ждали этот тур почти три с половиной года из-за коронавируса и последующих ограничений. Но Витас вернулся во всей красе в его рамках», - заявил директор.
По его словам, также в Китае прошел ряд съемок на центральном телевидении ССТV. В том числе на сцене, которую построили в горах на высоте шесть тысяч метров.
«Это был очередной шок, потому что мы поднимались практически пять часов по серпантину. Там мы немного задыхались, так как высота большая. Однако сцена получилась необыкновенной красоты. Горы стали реальной декорацией. Витас великолепно пел „Соловей мой, соловей“», - рассказал Пудовкин.
Так прошла первая часть тура российского певца в 2023 году. Директор артиста уточнил, что в следующем году концерты пройдут на территориях Таиланда, Малайзии и Южной Кореи.