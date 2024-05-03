03 мая 2024, 14:09

«Сделала выбор в пользу России». Эксперт по пиару — о молчании Ивлеевой про Донбасс

Global Look Press
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Телеведущая Анастасия Ивлеева посетила Донбасс, но о своей поездке не говорила почти два месяца. Эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова в беседе с 360.ru предположила, почему артистка так долго хранила молчание.

«Тема политическая от части, а она посещает много разных стран. Возможно, она не комментировала данный вопрос, опасаясь за то, что ей как тревел-блогеру, в том числе, будет сложно передвигаться по территориям наших не очень дружественных стран», - пояснила она.

Антипова также предположила, почему известные люди часто молчат о благотворительности. По ее мнению, у звезд много недоброжелателей, их реакция непредсказуема, а для блогера аудитория - это источник популярности и доходов.

Почему Ивлеева заговорила сейчас о поездке в Донбасс «Произошла история с „голой“ вечеринкой, и всем известно, как она обернулась не только для Анастасии, но и для многих артистов. Скорее всего, она сделала выбор в пользу России, где она живет и развивается как личность, как творческий человек и как предприниматель», - считает Антипова.

По ее словам, возможно, Ивлеевой нужно время, чтобы подумать, как ей правильно поступить - остаться в стране или перебраться за границу.

Скромный наряд и отсутствие макияжа. Ивлеева хотела вызвать доверие внешним видом? «Насколько Ивлеева была искренней в интервью - судить сложно. Однако не стоит отрекаться от всех блогеров», - заявила эксперт.

Она объяснила, что лучше привлечь блогеров на свою сторону, показать, что не стыдно быть патриотом своей страны и любить ее.

«Анастасия может стать примером для других, показывая, что раньше у нее была одна точка зрения, а спустя некоторое время, даже после скандала, она изменила свое мнение. На мой взгляд, это более правильная позиция. Если всех выгонять из нашей страны, то, мне кажется, это больше озлобит других людей, в том числе блогеров, а у них все-таки огромная аудитория. Тем более для туристической сферы деятельности, которую мы сейчас активно развиваем, нам нужно, чтобы в нашей стране как можно больше было патриотов, любящих свою строну, свои территории, которые могут рассказывать о наших достопримечательностях. В случае с Анастасией Ивлеевой нужно не ругать и порицать, а просто показать другую сторону медали, что люди могут меняться», - уточнила Антипова.

Вернут ли Ивлееву на телевидение после интервью и поездки в Донбасс «Одной поездкой, не думаю, что она вызовет доверие. Нужно на протяжении года или нескольких лет, месяцев ездить и показывать своими поступками, что она действительно сделала выбор в пользу той страны, где она сейчас живет - на территории Российской федерации», - считает специалист.

По ее словам, многие рекламные компании не будут сейчас подписывать контракты с Ивлеевой, так как для этого нужно время.

«Если за словами будет пустота и действий никаких не последует, то для Анастасии еще долго будут закрыты двери», - предположила собеседница 360.ru Ивлеева решила создать собственное СМИ Пока неизвестно, какое направление намерена выбрать телеведущая для своего медиа. По мнению Антиповой, если это туристическая история, то идея хорошая, а в случае с политическим контентом - возникнут вопросы.

«Всегда нужно помнить о рисках, когда человек меняет так быстро позицию, то с развитием данного СМИ, возможно, у нее будет привлечение еще большей аудитории, и как в дальнейшем изменит она свое отношение к России - неизвестно», - пояснила эксперт.

В заключении Антипова добавила, что каждый человек может ошибиться и шансы на исправление есть у всех.

«Мне бы хотелось, чтобы те блогеры, кто не поддерживают страну, в которой живут, изменили свое отношение и вместо того, чтобы ругать всех, показывали собственным примером, что они делают во благо общества. Будет здорово, если у нас будет развиваться блогосфера и люди не будут стыдиться, что они родились и живут в своей стране. Будут рассказывать о наших красивых местах, если мы говорим о тревел-блогерах», - добавила она.

Блогеры Донбасс Россия Анастасия Ивлеева
05 мая 2024, 11:53
Приставы взыскали с актера Чадова долг за неоплаченную парковку
Global Look Press
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Суд обязал Алексея Чадова выплатить штраф за неоплаченную парковку в размере 10 тысяч рублей. При этом за артистом числится другой долг за нарушение ПДД, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Чадов оставил свою машину на стоянке и не оплатил ее. Актеру направили уведомление с требованием оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, но он этого так и не сделал. Тогда к артисту предъявили иск. Суд увеличил сумму штрафа до 10 тысяч рублей.

Mash уточнил, что актер также не оплатил штраф в три тысячи рублей за нарушение ПДД.

Ранее актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев накопили долги за коммунальные услуги в московской квартире. УК пришлось через суд взыскать с артистов 26 тысяч рублей.

Штрафы Долги Кино Актеры
05 мая 2024, 11:19
Боня объяснила, зачем экс-супруг купит дочери лошадь
РИА «Новости»
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Бывший муж телеведущей Виктории Бони Алекс Смерфит купит их общей 12-летней дочери Анджелине лошадь. В беседе с Teleprogramma.pro блогерша рассказала об увлечениях девочки.

«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать», - уточнила Боня.

Она пояснила, что дочь занимается конным спортом. Раньше для тренировок ей подходила маленькая лошадь, как пони. С возрастом подростку потребовалась другая лошадь.

Телеведущая отметила, что вместе с бывшим мужем сильно не балуют Анджелину. По мнению Бони, ребенок должен знать счет деньгам.

Накануне блогер Виктория Боня предложила подписчикам организовать поездку на Каннский фестиваль за три миллиона рублей. Она также готова лично сопроводить желающих на мероприятие, но уже за двойную цену.

Дети Виктория Боня Шоу-бизнес
05 мая 2024, 10:27
ФНС заблокировала счета компании блогера Гасанова из-за миллионных долгов
РИА «Новости»
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Сумма долга блогера Гусейна Гасанова перед налоговой перевалила за 150 миллионов рублей. ФНС заблокировала счета его компании, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 1 мая Федеральная налоговая служба направила блогеру Гусейну Гасанову уведомление с требованием выплатить долг в размере 153 миллионов рублей. На следующий день счета его фирмы ООО «Банда фудс» заблокировали.

Журналисты уточнили, что компания занимается ресторанным делом и доставкой. Представители ФНС указали в документе, что счета заблокировали из-за непредоставления налоговой декларации.

В похожей ситуации оказалась блогер Валерия Чекалина (Лерчик). Ее счета под угрозой ареста из-за долга по налогам в размере 19,9 миллиона рублей. Девушке также могут запретить выезд за рубеж.

Долги Налоги Блогеры
05 мая 2024, 10:07
«Перепробовала кучу вещей, включая гипноз». Вергара призналась в пристрастии к сладкому
Global Look Press
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Актриса София Вергара не может побороть пристрастие к сладкому. В беседе с изданием People она рассказала о своих пристрастиях к сахару и секретах молодости.

«Да, у меня зависимость от сладкого, от сахара. Я приняла это факт, потому что перепробовала кучу вещей, включая гипноз, но это не сработало», - поделилась она.

По словам актрисы, она пытается питаться правильно, исключая из рациона гамбургеры, пиццу и жирную еду.

Вергара призналась, что после 50 лет начала практиковать долгий сон, чтобы выглядеть лучше. Она отметила, что раньше хватало всего шести часов сна, а сейчас этого недостаточно.

«Я знаю, что плохо выгляжу, если не посплю дольше», - заявила она.

Актриса добавила, что для сохранения молодости пользуется дорогими кремами для лица, а также ежедневно моет голову.

Актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос» , рассказала, как поддерживает красоту. По ее словам, она рано встает, много пьет воды и регулярно занимается спортом.

Кино Диеты Актеры Красота

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