«Тема политическая от части, а она посещает много разных стран. Возможно, она не комментировала данный вопрос, опасаясь за то, что ей как тревел-блогеру, в том числе, будет сложно передвигаться по территориям наших не очень дружественных стран», - пояснила она.

Антипова также предположила, почему известные люди часто молчат о благотворительности. По ее мнению, у звезд много недоброжелателей, их реакция непредсказуема, а для блогера аудитория - это источник популярности и доходов.

Почему Ивлеева заговорила сейчас о поездке в Донбасс «Произошла история с „голой“ вечеринкой, и всем известно, как она обернулась не только для Анастасии, но и для многих артистов. Скорее всего, она сделала выбор в пользу России, где она живет и развивается как личность, как творческий человек и как предприниматель», - считает Антипова.

По ее словам, возможно, Ивлеевой нужно время, чтобы подумать, как ей правильно поступить - остаться в стране или перебраться за границу.

Скромный наряд и отсутствие макияжа. Ивлеева хотела вызвать доверие внешним видом? «Насколько Ивлеева была искренней в интервью - судить сложно. Однако не стоит отрекаться от всех блогеров», - заявила эксперт.

Она объяснила, что лучше привлечь блогеров на свою сторону, показать, что не стыдно быть патриотом своей страны и любить ее.

«Анастасия может стать примером для других, показывая, что раньше у нее была одна точка зрения, а спустя некоторое время, даже после скандала, она изменила свое мнение. На мой взгляд, это более правильная позиция. Если всех выгонять из нашей страны, то, мне кажется, это больше озлобит других людей, в том числе блогеров, а у них все-таки огромная аудитория. Тем более для туристической сферы деятельности, которую мы сейчас активно развиваем, нам нужно, чтобы в нашей стране как можно больше было патриотов, любящих свою строну, свои территории, которые могут рассказывать о наших достопримечательностях. В случае с Анастасией Ивлеевой нужно не ругать и порицать, а просто показать другую сторону медали, что люди могут меняться», - уточнила Антипова.

Вернут ли Ивлееву на телевидение после интервью и поездки в Донбасс «Одной поездкой, не думаю, что она вызовет доверие. Нужно на протяжении года или нескольких лет, месяцев ездить и показывать своими поступками, что она действительно сделала выбор в пользу той страны, где она сейчас живет - на территории Российской федерации», - считает специалист.

По ее словам, многие рекламные компании не будут сейчас подписывать контракты с Ивлеевой, так как для этого нужно время.

«Если за словами будет пустота и действий никаких не последует, то для Анастасии еще долго будут закрыты двери», - предположила собеседница 360.ru Ивлеева решила создать собственное СМИ Пока неизвестно, какое направление намерена выбрать телеведущая для своего медиа. По мнению Антиповой, если это туристическая история, то идея хорошая, а в случае с политическим контентом - возникнут вопросы.

«Всегда нужно помнить о рисках, когда человек меняет так быстро позицию, то с развитием данного СМИ, возможно, у нее будет привлечение еще большей аудитории, и как в дальнейшем изменит она свое отношение к России - неизвестно», - пояснила эксперт.

В заключении Антипова добавила, что каждый человек может ошибиться и шансы на исправление есть у всех.

«Мне бы хотелось, чтобы те блогеры, кто не поддерживают страну, в которой живут, изменили свое отношение и вместо того, чтобы ругать всех, показывали собственным примером, что они делают во благо общества. Будет здорово, если у нас будет развиваться блогосфера и люди не будут стыдиться, что они родились и живут в своей стране. Будут рассказывать о наших красивых местах, если мы говорим о тревел-блогерах», - добавила она.