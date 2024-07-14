«Сделала в щеки уколы». Внешний вид Натали Портман после развода удивил поклонников

Артистка выбрала для похода на светское мероприятие прозрачное мини-платье из лепестков роз с вышивкой и бархатными бретелями от Oscar de la Renta. На ней также были украшения Fred Leighton и серебристые босоножки. Стилисты сделали артистке аккуратную укладку с локонами на длинных распущенных волосах.

Однако поклонников заинтересовал не образ актрисы, а ее изменения во внешности. Некоторые посчитали, что Портман после развода зачастила к косметологу из-за ее слишком гладкой кожи на лице.

«Она точно сделала в щеки уколы», «Да она до сих пор в ужасе от поступка Бенжамена, что, не видно?» - предположили фанаты.

Другие же заметили, что актриса сильно похудела.

Голливудская актриса Натали Портман официально расторгла брак со своим мужем Бенджамином Мильпье прошлой зимой. Предположительно, семья распалась из-за измены супруга.