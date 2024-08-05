«Сделала себе подарок». Бородина похвасталась покупкой квартиры в Москве

«Два месяца назад я сделала себе подарок. Скоро вам буду показывать, как тут все меняется. В Москве буду оставаться чаще. Мне так красиво», - поделилась радостью Бородина.

Сейчас она вместе со своими дочерями живет в загородном доме.

Телеведущая показала видео и фото из нового жилища. На кадрах видно, что квартира находится на высоком этаже, а из окон открывается шикарный вид на парк Победы и «Москва-Сити».

Бородина уже обсудила с дизайнером обстановку, и вскоре ей предстоит пережить ремонтные работы, от которых блогер не в восторге.

«Все обговорили, теперь впереди много работы. Знали бы вы, как я не люблю ремонт, но тут надо собраться», - отметила она.

На днях Бородина приоткрыла тайну над своей личной жизнью, показав фото, на котором она в объятиях молодого человека. Однако имя избранника она решила не озвучивать.

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