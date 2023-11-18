18 ноября 2023, 04:48

Сдавшую и измученную Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

РИА «Новости»
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Сбежавшая из России певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри пришла в Киккский монастырь на Кипре. Как отметил сайт kp.ru, вид звезды оставлял желать лучшего: артистка еле-еле передвигалась и казалась измученной.

В мужском монастыре Киккос находится Киккская икона Божией Матери, по преданию ее написал апостол Лука. Миллионы верующих приходят туда, чтобы помолиться этому образу. Среди них оказалась и Алла Пугачева, которая ранее рассказала о болезнях и невзгодах, преследующих ее всю жизнь.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось... Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», – написала звезда в соцсетях.

«Завистники и клеветники»

Не забыла артистка упомянуть и своих хейтеров, якобы распускающих грязные слухи. Пугачева назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

По ее словам, именно эти люди оттолкнули от нее преданную аудиторию, ради которых исполнительница «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». При этом звезда ничего не сказала про мужа Максима Галкина*, который после начала спецоперации спешно оставил Родину, стал открыто оскорблять россиян и помогать ВСУ.

После предательства юмориста российские поклонники отвернулись от него и ждали заявлений от Пугачевой, однако в тот момент артистка предпочла отмалчиваться. Долгие годы звездная пара зарабатывала деньги в России, но в трудный момент не поддержала родную страну.

Из Израиля тоже сбежали

После февраля прошлого года семья переехала в Израиль, но 7 октября в этой стране началось обострение конфликта с Палестиной. После сообщений об обстрелах Галкин* заявил, что не собирается покидать еврейское государство. Он отметил, что даже не рассматривал возможность уехать. Россияне снова ополчились на юмориста, ведь с Россией комик обошелся иначе.

Впрочем раннее заявление артиста больше неактуально. Через месяц после начала событий в Израиле Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре. Там у пары роскошная квартира в престижном районе и никаких конфликтов с Палестиной. Но даже если на Кипре что-то произойдет, то у артистов есть запасной вариант. Как заявил общественник Роман Худяков, семья может переехать в США, где живет старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

18 ноября 2023, 03:24
Похудевший Игорь Крутой появился на публике впервые после слухов о болезни
РИА «Новости»
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Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайтkp.ru.

За последний год это первое появление Крутого на публике. Композитор живет на две страны, в США у него семья, в России ждет работа и концерты. Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Крутого.

На премьере «Пиковой дамы» композитор появился сильно похудевшим, зрители заметили это. Несколько лет назад музыканту удалили кисту на поджелудочной железе, тогда Крутой впервые сильно похудел.

Недавно в Сети появилась фотография похудевшего на 100 килограммов актера Александра Семчева. Артист сбросил вес в 2019 году и продолжает поддерживать форму. Артист признался, что после похудения ему стало легче жить - ушла нагрузка на суставы и сердце.

Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайт kp.ru.

Кино Музыка
17 ноября 2023, 17:05
Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре
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Певицу Аллу Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артистка была одета в длинное черное платье, шляпу и очки. Выходящую из монастыря Пугачеву сопровождали сын и женщина. Певица обменялась парой слов со своей спутницей, после чего переключила внимание на мальчика.

Ранее Пугачеву заметили с ее супругом Максимом Галкиным* в Лимасоле. Пара также находилась в компании женщины, которая может быть помощницей артистов.

Общественник Роман Худяков допустил, что Пугачева с семьей переедет в США. Там живут родственники артистки - Кристина Орбакайте с мужем и детьми, а также внук Никита Пресняков. Галкин* недавно выбирал апартаменты в США.

Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Звезда также объяснила, что все свои средства зарабатывает собственными силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Кипр Алла Пугачева
17 ноября 2023, 11:02
Песков рассказал об отношении к творчеству Моргенштерна
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слишком хорошо знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна* и не может назвать себя его поклонником. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - отметил Песков.

Говоря о ситуации вокруг Моргенштерна*, пресс-секретарь главы государства прокомментировал идеи музыкантов съездить с концертами на передовую, чтобы получить гарантированную возможность снова выступать в России. Представитель Кремля назвал такую постановку вопроса неуместной и невыполнимой.

По мнению Пескова, рэперу не стоит питать иллюзий. Никто не даст Моргенштерну* гарантий, что все будет хорошо, и не обеспечит стопроцентную безопасность, если гипотетически представить поездку музыканта на передовую, указал пресс-секретарь президента.

«Потому что, зная тех парней, которые там… Там парни крепкие, суровые», - резюмировал представитель Кремля.

Моргенштерн*, живущий в Дубае, ранее признался в интервью журналистке Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам рэпера, он соскучился по родине, но пока не едет туда из-за страха.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Дмитрий Песков Музыка Моргенштерн
17 ноября 2023, 05:04
Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал на дуэль Shaman
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Певец и блогер Эдуард Шарлот обратился к исполнителю Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в социальных сетях. Вокалист вызвал артиста на музыкальную дуэль, потому что сомневается в его творческих способностях.

«Shaman, я вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную», - сказал Шарлот.

Блогер предложил вокалисту встречу в помещении, где будет стоять фортепиано. Каждый должен на дуэли показать навыки на музыкальном инструменте, а также умение сочинять композиции и голосовой диапазон.

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай, или ты проиграл», - сказал блогер.

Ранее Шарлот показал скан билета на самолет до Санкт-Петербурга из Еревана. Полет запланирован на 22 ноября. Певец полетит на рейсе по заграничному паспорту, потому что русское удостоверение личности парень уничтожил.

До этого блогер негативно высказывался в сторону России и сжег российский паспорт. Теперь звезда интернета хочет вернуться и снова заняться творчеством для русскоязычной аудитории.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил Shaman. Он отметил, что артист является прекрасным певцом.

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