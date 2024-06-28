«Сдадим в детский дом». Шаляпин отреагировал на слухи о беременности Волочковой

Недавно авторы нескольких Telegram-каналов распространили информацию о том, что балерина Анастасия Волочкова якобы готовится стать матерью ребенка от певца Прохора Шаляпина. Артист с юмором прокомментировал эту новость журналистам Teleprogramma.pro , пообещав сделать сиротой новорожденного.

Волочкова якобы также сообщила, что хочет создать семью с Шаляпиным и назвала его своим возлюбленным. Артист заявил изданию, что не знал о таких откровениях балерины. Он подчеркнул, что о беременности нужно спросить саму танцовщицу.

«Ну если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами», - сказал певец.

Шаляпин добавил в шутливой форме, что ребенок должен жить самостоятельно. При этом навещать отпрыска артист будет, но только ради фотографий для соцсетей.

«Ребенок будет счастлив, потому что у него такие замечательные и добрые родители. К тому же обеспечили его в будущем квартирой», - заключил шоумен.

Недавно Шаляпин признался, что вряд ли решится на женитьбу во второй раз. Он пояснил, что институт брака давно себя изжил.