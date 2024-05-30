Считал большой честью. Ургант-старший рассказал о работе с Заворотнюк

«Большая утрата. Мне посчастливилось быть знакомым и сниматься с ней в кино. Я играл взрослого мужчину, который влюблен в красивую, очаровательную, почти неприступную девушку. Считал это для себя большой честью», - сказал он.

Ургант признался, что не имел с ней близких дружеских отношений. Однако он запомнил Заворотнюк как добрую, чуткую и замечательную женщину.

«Мы не были близкими друзьями, но мой герой был в нее влюблен вместе с половиной этой страны. И она того стоила. Она была умница, красавица. И какие бы споры вокруг, сплетни ни ходили, она была совершенно замечательным, добрым человеком», - заявил актер.

Заворотнюк, по словам коллеги, являлась профессионалом в своем деле. С ней комфортно работалось. Ургант выразил соболезнования родным актрисы и заявил, что скорбит вместе с ними.

«Работать с ней было одно наслаждение. Я разделяю скорбь всех самых близких ей людей, которые сейчас плачут наверняка», - заявил он.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», фильма «Мамы», шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами» умерла после многолетнего лечения глиобластомы головного мозга - одного из наименее поддающихся терапии онкологических заболеваний. Дочь Заворотнюк Анна поделилась воспоминанием о матери.