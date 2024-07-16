«Суд удовлетворил наше мировое соглашение, подписанное между Филиппом Киркоровым и Аленой Жигаловой, сегодня мы принесли стороне извинения за то, что представили порочащие сведения», - рассказал Алешкин.

Мировое соглашение удовлетворили. Сейчас, по его словам, никаких претензий у Киркорова к Жигаловой нет - ни финансовых, ни моральных.

«Мы считаем, что это победа. Нам удалось отстоять свои права, в том числе не заплатив ничего по настоящему делу. Полагаю, выбранная тактика защиты является правильной. И вообще суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня мы и продемонстрировали. И очень довольны этим процессом», - заключил собеседник 360.ru.

Адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что после того, как Жигалова и Киркоров заключили мировое соглашение, требования певца в иске пропорционально сократились. Теперь сумма компенсации к артистке Любови Успенской составляет пять миллионов рублей.

Поводом для подачи иска в суд стало интервью певицы в шоу Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником».