«Зря, все зря. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто. А мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, которой всех жаль», - написала Кудрявцева.

По ее словам, она публично заговорила об алкоголизме балерины не для того, чтобы вызвать конфликт. Телеведущая утверждает, что таким образом хотела помочь подруге. Позже Кудрявцева поняла, что ее попытки не принесут результаты.

«Помочь можно, если только человек сам этого захочет. Иначе - никак! Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну, а мы, что мы… Челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны», - заключила Кудрявцева.

Балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на предложенную телеведущей помощь. Она порекомендовала Кудрявцевой жить своей жизнью и спасаться самой.