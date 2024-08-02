02 августа 2024, 18:30

«Счастье любило тишину». Ксения Бородина показала фото с бойфрендом

РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Бородина сфотографировалась в объятиях молодого человека, которого долгое время скрывала от поклонников. Снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На одном из кадров звезда обнимает в лифте мужчину, который целует ее в шею. На другой фотографии он положил руку на ее бедро.

«Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P. S. Счастье любило тишину», - написала звезда в своем блоге.

Бородиной приписывают роман с участником шоу «Последний герой» и блогером Николаем Сердюковым. Более того, у молодого человека на фото обнаружили такой же шрам, как у него.

Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужчин. У Сердюкова в свою очередь есть дочь от блогера Алины Акиловой.

Ранее Бородина устроила скандал в аэропорту. Она вклинилась на посадку в самолет без очереди, так как купила билет в бизнес-класс.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отношения Блогеры Шоу-бизнес
02 августа 2024, 18:54
Стало известно о связях Пугачевой с бандитами
Global Look Press
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Звезда конца 1980-х — начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы и факты».

«Я знаю, каким катком прошлась наша драгоценная Алла Борисовна по жизни Вали Легкоступовой. Я это знаю из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», - поделился певец.

По его словам, примадонна не терпела конкуренции ни в чем. Он рассказал, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», которые исполняла Легкоступова, были написаны специально для Пугачевой.

Наджиев уточнил, что певица не распространялась о закулисной борьбе с примадонной, так как не хотела сводить счеты с пожилым человеком и простила ее.

Он добавил, что был шокирован последними заявлениями Пугачевой и ее поведением.

«То, что мы сейчас видим - это грустно, это печально. Алла Борисовна, вы своими собственными руками уничтожили то, что создавали столько лет - свое собственное имя», - заключил Наджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в Пугачевой что-то изменилось. По ее словам, между певицей и народом произошел раскол.

Звезда конца 1980-х - начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы и факты ».

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева Валентина Легкоступова
02 августа 2024, 17:57
Внук Пугачевой воссоединился с отцом в Испании
РИА «Новости»
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Музыкант Владимир Пресняков сообщил о встрече с 33-летним сыном от певицы Кристины Орбакайте Никитой в Испании. Фотографию с ним и детьми от артистки Натальи Подольской он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные!», «Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость», «Шикарные мальчишки» А папа вообще огонь», - отреагировали поклонники.

Ранее бабушка Никиты Преснякова рассказала, что ее внук скучает по России. Однако возвращаться на Родину артист пока не планирует.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Мои Преснячки», - подписал публикацию 56-летний певец.

Никита Пресняков вместе с женой живет в США, а его отец улетел из России на отдых вместе с Подольской и их общими детьми.

Отдых Дети Алла Пугачева Испания Никита Пресняков Кристина Орбакайте
02 августа 2024, 17:34
Сати Казанова отсудила более полумиллиона рублей за отмену концерта в день траура
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Певица Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в Москве в день траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что иск артистки удовлетворили полностью. Арбитражный суд посчитал, что организаторы несостоявшегося выступления получили «неосновательное» обогащение и обязаны вернуть деньги за мероприятие.

Концерт Казановой должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта, однако в этот день был объявлен общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Организаторы сообщили представителям артистки об отмене выступления и предложили перенести его на другую дату. Однако, по их словам, команда Казановой настаивала на проведении мероприятия и после отказа потребовала вернуть деньги за аренду пространства, что не было предусмотрено по условиям договора, так как концерт не состоялось «по независящим от них обстоятельствам».

Сама певица назвала ложью заявления сотрудников площадки о том, что она настаивала на концерте после теракта. Артистка заверила, что по условиям договора организаторы должны были вернуть деньги за аренду помещения, но они отказались, поэтому и пришлось обратиться в суд.

Суд Концерты Деньги Москва Теракт в «Крокусе» Сати Казанова
02 августа 2024, 16:27
Снова без белья. Жена Канье Уэста показала фигуру в прозрачном платье-чулке
Freepik
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Содель Бьянка Цензори появилась на публике без своего мужа, рэпера Канье Уэста. Девушка вновь подобрала провокационный наряд для выхода. Издание Daily Mail опубликовало фотографии 29-летней звезды около офисного здания в Лос-Анджелесе.

Цензори прибыла в торговый центр на черном внедорожнике. Она надела прозрачное платье похожее на большой чулок, дополнила образ босоножками на небольшой шпильке, а волосы собрала на затылке с помощью заколки-крабика. Модель отказалась от бюстгальтера и надела стринги телесного цвета.

Девушке ни раз грозили крупные штрафы и даже тюремное заключение из-за ее обнаженных нарядов. По информации источника издания, родители модели были огорчены ее регулярным появлением на публике в провокационных образах и выразили опасение, что супруг контролирует ее.

Ранее Цензори появилась на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Модели Канье Уэст Шоу-бизнес Бьянка Цензори

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