Сбежавший в США Разин забросил могилу 16-летнего сына

Разин похоронил сына в 2017 году. По словам продюсера, смерть наследника стала болью всей его жизни. В память о ребенке он начал строить памятник на Троекуровском кладбище.

«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», - рассказывал он в 2022 году.

Тогда же он отмечал, что монумент почти готов и его откроют для посещения. Однако этого не произошло: дорогостоящая стройка застопорилась, а сам Разин сбежал в США.

По данным kp.ru, внешне мемориальный комплекс действительно выглядит почти готовым, но внутреннее убранство говорит об обратном - там просто свалены холсты и доски.

Издание отметило, что в 2019 году Разин предположил, что его сын погиб из-за порчи. По его словам, смерть молодого человека исследовали «десять академиков и докторов наук». Работа шла три месяца. В итоге специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

«Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев», - подчеркнул продюсер.