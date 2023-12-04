Сбежавший в Дубай Милохин назвал условие для своего возвращения в Россию

Экс-участник «Дома-2» подрался со шлагбаумом при въезде в ЖК «Первый квартал» в Видном. В итоге он просто сломал устройство, а свои действия объяснил тем, что не мог заехать во двор, сообщил источник «360». Спутница мужчины его полностью поддержала, указав, что ожидание длилось целых 20 минут — это, судя по всему, стало достаточным основанием для порчи имущества.

Конфликт на въезде в ЖК По данным собеседника «360», некрасивую сцену с поломкой шлагбаума устроили Даниэль Чистяков и его жена Надежда Ермакова, тоже принимавшая участие в шоу «Дом-2». Все произошло около 20:00 3 декабря.

За происходящим наблюдали местные жители. Один из них снял конфликт и борьбу со шлагбаумом на видео. На этом мужчина не остановился и решил сразу прояснить, почему водитель считает возможным вести себя таким образом.

Тот в ответ начал кричать, что его не пускала охрана, другого варианта просто не оказалось. Диалог сопровождался нецензурной бранью. Жена мужчины так же горячо настаивала на том, что выбора не было, уточнив, что на въезде им якобы пришлось простоять 20 минут.

«Стоял мат-перемат» В беседе с «360» автор видео рассказал, что шлагбаум установили относительно недавно, решение об этом приняли на общем собрании собственников жилья. Большинство высказались за, после этого установили самые современные шлагбаумы с системой распознавания номеров.

«Пару месяцев они работали в тестовом режиме, в это время номера вносили в базу, Также есть возможность оформить гостевой пропуск - через минуту он появляется у оператора и машину запускают», - пояснил мужчина.

Вечером, когда произошла драка со шлагбаумом, он вместе с женой стоял рядом с магазином, увидел, что люди кричат на оператора. Общались, по его словам, жестко, на повышенных тонах.

«Оператор его просил протереть номер, тот говорил, что он чистый, хотя это было не так, но достаточно было просто щеткой его протереть. Оператор им говорит, они ему орут, мат-перемат, я начал снимать. Дальше парень выскочил и просто сломал шлагбаум. Другие соседи потом тоже пытались остановить его машину, но он выходить и разговаривать ни с кем не стал», - отметил собеседник «360».

Пока шлагбаум не починили. Но, как отметил местный житель, подобные вещи исправляют очень оперативно.

Реакция жильцов По данным источника «360», после случившегося управляющая компания уже обратилась в правоохранительные органы. В УК эти данные официально не подтверждали, оперативно получить комментарий у ее представителей не удалось.

«360» также попытался связаться с Надеждой Ермаковой, но она сначала сбросила звонок, а затем перестала брать трубку.

Поломку шлагбаума бурно обсуждают в местном паблике ЖК во «ВКонтакте».

«Наш сосед сломал шлагбаум! Наверное, перепутал локацию? Забыл, что это не съемочная площадка „Дома-2“? Может, уже совсем денег нет и пропиарился? Может, никуда не приглашают?» - поинтересовался автор сообщения.

Тут же он пожелала счастья и удачи Надежде Ермаковой. Ее муж - «настоящий „герой“», победил шлагбаум», с сарказмом добавил пользователь.

Были и те, кто сравнил пару с «переселенцами из бронзового века». Отдельное внимание обратили на то, что водитель сразу спрятался в машину, когда к нему подошел местный житель, снимавший происходящее на видео.

«Это ж как бояться надо серьезных разговоров. Я б с таким „мужчиной“ чувствовала себя как за гипсокартонной стенкой», - заметила одна из подписчиц паблика.