Сбежавший из России Смольянинов зарабатывал выступлениями в переходах в Латвии

После переезда за границу Смольянинов*, по его словам, решил сосредоточиться на музыкальной деятельности. Он собрал группу из единомышленников-латышей, с которыми был не знаком еще полтора года назад. Актер отметил, что все это люди из его новой жизни.

Музыкальный коллектив артиста получил название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков. Смольянинов* и его коллеги представят пластинку на своем первом полноценном концерте, который они дадут в Латвии 8 декабря.

«В течение года мы, играя в переходе, доигрались до полноценной программы, до альбома», - сообщил актер.

Артист также ответил на вопрос о ностальгии по родине. Смольянинов* признался, что нет в России таких вещей, по которым он скучает.

Актер объявил о своем отъезде за границу осенью 2022 года. Смольянинов* говорил, что ему якобы поступали предложения о работе за рубежом, в том числе в США.

Находясь за границей, артист не раз критиковал родину. Например, актер говорил о готовности сражаться против России.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.