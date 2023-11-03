03 ноября 2023, 14:56

Сбежавший из России Смольянинов зарабатывал выступлениями в переходах в Латвии

РИА «Новости»
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Уехавший из России актер Артур Смольянинов* признался, что собрал музыкальную группу и выступал с ней в подземных переходах в Латвии. Артист рассказал об этом в интервью телеканалу «Дождь»**.

После переезда за границу Смольянинов*, по его словам, решил сосредоточиться на музыкальной деятельности. Он собрал группу из единомышленников-латышей, с которыми был не знаком еще полтора года назад. Актер отметил, что все это люди из его новой жизни.

Музыкальный коллектив артиста получил название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков. Смольянинов* и его коллеги представят пластинку на своем первом полноценном концерте, который они дадут в Латвии 8 декабря.

«В течение года мы, играя в переходе, доигрались до полноценной программы, до альбома», - сообщил актер.

Артист также ответил на вопрос о ностальгии по родине. Смольянинов* признался, что нет в России таких вещей, по которым он скучает.

Актер объявил о своем отъезде за границу осенью 2022 года. Смольянинов* говорил, что ему якобы поступали предложения о работе за рубежом, в том числе в США.

Находясь за границей, артист не раз критиковал родину. Например, актер говорил о готовности сражаться против России.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Латвия Россия Актеры
03 ноября 2023, 13:37
«Массовое негодование». Вернувшуюся Пугачеву призвали наказать за оскорбление россиян
РИА «Новости»
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Вернувшуюся на родину певицу Аллу Пугачеву нужно наказать за оскорбление россиян. Призыв к этому общественное движение «Зов народа» направило в СК и МВД. Обращение оказалось в распоряжении «360».

Организация напомнила, что после отъезда в Израиль и связанной с этим волной хейта Пугачева радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла», обзывала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего мужа Максима Галкина* и просила признать ее иноагентом.

«Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными. После ее заявлений, мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества. <…> Просим наказать Аллу Пугачеву за оскорбление граждан Российской Федерации по статье КоАП РФ», - говорится в обращении.

Кроме того, «Зов народа» предложил допросить певицу о ее «солидарности» с мужем-иноагентом.

«Возникает вопрос, солидарна ли артистка с пожертвованиями мужа для ВСУ и фактически финансированием терроризма», - отметили в организации.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно накануне. Зачем она вернулась и сколько времени пробудет на родине, пока неясно.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алла Пугачева
03 ноября 2023, 12:10
Блогера-миллионника Шабутдинова задержали за мошенничество с образовательными курсами — источник
YouTube
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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщил источник «360».

По его данным, блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а в съемные апартаменты. Там и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Шабутдинов в своих соцсетях обещает научить всех желающих зарабатывать миллионы. Сегодня, 3 ноября, он планировал запустить очередной курс.

У блогера 1,9 миллиона подписчиков. Он основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. В соцсетях Аяз Шабутдинов позиционирует себя как «бывший подросток из поселка Куеда Пермского края», который выжил в бедные 1990-е, выбрался из нищеты и стал предпринимателем, инвестором и миллиардером.

Задержания Мошенничество
03 ноября 2023, 10:25
Пугачева приехала в Москву на неопределенное время
РИА «Новости»
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Российская певица Алла Пугачева прибыла в Москву в четверг, 2 ноября. Сколько именно она будет в России, неизвестно. Об этом сообщила ТАСС помощница артистки Елена Чупракова.

Россия Алла Пугачева Москва 2023
03 ноября 2023, 09:30
Момент возвращения Пугачевой в Россию попал на видео
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева прибыла в Москву из Пскова на поезде. Момент возвращения артистки попал на видео. Кадры опубликовал «Московский комсомолец».

Исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Москву ранним утром. Ее заметили на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, Пугачева прибыла в Россию без супруга - шоумена Максима Галкина*.

На вокзале артистку сопровождали два помощника. Певица проследовала по перрону в белом полушубке и модных укороченных джинсах. Свой образ она разбавила бежевой кепкой и лоферами, очками и стильной сумкой цвета металлик. Один из помощников Пугачевой катил по перрону ее розовый чемодан.

Как сообщил Telegram-канал Shot , артистка приехала в свой замок, расположенный в деревне Грязь в Московской области. В доме, согласно публикации, заранее готовились к возвращению певицы.

Пугачева вернулась в Россию накануне. Ее заметили на пограничном переходе в Псковской области, на котором артистку ждала черная Toyota Camry. Главные события в жизни Пугачевой с момента выезда из России собрал «360».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Израиль Россия Алла Пугачева

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