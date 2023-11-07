07 ноября 2023, 14:31

Сбежавший из России Моргенштерн захотел домой, но испугался

РИА «Новости»
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Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не приезжает на родину из-за страха. Музыкант признался в этом в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

«Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», - заявил Моргенштерн*.

Ксения Собчак спросила у собеседника, почему он не может приехать в Россию, и рэпер привел в пример звезду TikTok Даню Милохина. Как только блогер прилетел на родину, стали звучать призывы забрать его в армию. После них Милохин снова отправился за границу.

Моргенштерн* пояснил, что боится возвращаться в родную страну, поскольку не знает, как к нему там относятся, и что с ним может случиться. По словам музыканта, из-за его высказываний о праздновании Дня Победы на него обратили внимание «люди очень высоких чинов».

«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны, и это началось довольно давно», - сообщил рэпер.

Ранее на Моргенштерна* составили протокол о нарушении правил деятельности иноагента. Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил «360», что документ оформили с нарушениями.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыка Моргенштерн
07 ноября 2023, 12:23
Стало известно состояние певца Xolidayboy после обморока на концерте в Ставрополе
«ВКонтакте»
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Певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) госпитализировали после того, как он упал в обморок на концерте в Ставрополе. По данным Telegram-канала Baza, у музыканта наблюдается депрессивное поведение.

Артист потерял сознание во время концерта на сцене «Абрикос-арены». Xolidayboy вынесли со сцены на руках. На место вызвали скорую помощь. Певца госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы».

Сам Xolidayboy заверил, что не принимал запрещенных веществ. По данным Baza, музыкант находится в состоянии средней степени тяжести. А поведение артиста оценили как депрессивное.

В Сети предположили, что проблемы со здоровьем могла спровоцировать повестка в армию, которую Xolidayboy получил от сотрудников военкомата в аэропорту Минеральных Вод.

Перед этим на артиста пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, обвинив музыканта в проукраинской позиции. По ее словам, в некоторых роликах в Сети родившийся в Севастополе Минаев называл себя украинцем.

Певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он упал в обморок на концерте в Ставрополе. По данным Telegram-канала Baza, у музыканта наблюдается депрессивное поведение.

Музыка
07 ноября 2023, 12:04
«Проходит обследование». Малый театр прокомментировал слухи об инсульте у Юрия Соломина
РИА «Новости»
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Народного артиста СССР, художественного руководителя государственного академического Малого театра России в Москве Юрия Соломина госпитализировали. Он в сознании, сообщила «360» пресс-секретарь труппы Таисия Галыгина.

«Знаем только, что он в больнице, в сознании, проходит обследование. Пока ждем заключения врачей», - сказала она.

Представитель Малого театра не подтвердила новость об инсульте у Юрия Соломина. Она заявила, что точный диагноз поставят после обследования.

Юрий Соломин попал в реанимацию, заявил Telegram-канал Mash. Его, по информации журналистов, госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с нарушением речи, слабостью в левой руке и головокружением. Компьютерная томография показала инсульт.

В 2021 году артист перенес коронавирус. Его госпитализировали, а после выздоровления отправили на домашний карантин. В театре заявляли, что Юрий Соломин чувствовал себя хорошо.

Театры
07 ноября 2023, 03:26
Украинский певец предложил полякам перейти на русский язык
Соцсети
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Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный поделился своим отношением к польскому языку. В своем Instagram* исполнитель посоветовал жителям Польши выучить русский язык.

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [дурацком] языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», - написал он.

Также музыкант продублировал свое заявление на польском языке, воспользовавшись переводчиком на базе искусственного интеллекта.

Певец Александр Серов попал в неловкую ситуацию в Витебске, куда приезжал летом на фестиваль «Славянский базар». На железнодорожном вокзале артиста встретили поклонники, которые приветствовали певца на белорусском языке. Однако Серов разозлился посчитав, что с ним заговорили по-украински. Несколько встречающих объяснили ему, что говорили по-белорусски.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Русский язык Украина Польша
07 ноября 2023, 03:19
Певца Shaman заподозрили в плагиате
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста.

Shaman защитил диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» в Российской академии музыки имени Гнесиных. Но, по данным «Диссернет», на 20 страницах 35-страничной работы певец допустил заимствования.

В качестве источников плагиата исследование указало статьи Гдалии Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования» и Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также страницы Википедии «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер».

В воскресенье, 5 ноября, во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике, исполняя песню «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет» , проанализировав диплом артиста.

Концерты Музыка Образование

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