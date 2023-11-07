Сбежавший из России Моргенштерн захотел домой, но испугался
Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не приезжает на родину из-за страха. Музыкант признался в этом в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.
«Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», - заявил Моргенштерн*.
Ксения Собчак спросила у собеседника, почему он не может приехать в Россию, и рэпер привел в пример звезду TikTok Даню Милохина. Как только блогер прилетел на родину, стали звучать призывы забрать его в армию. После них Милохин снова отправился за границу.
Моргенштерн* пояснил, что боится возвращаться в родную страну, поскольку не знает, как к нему там относятся, и что с ним может случиться. По словам музыканта, из-за его высказываний о праздновании Дня Победы на него обратили внимание «люди очень высоких чинов».
«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны, и это началось довольно давно», - сообщил рэпер.
Ранее на Моргенштерна* составили протокол о нарушении правил деятельности иноагента. Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил «360», что документ оформили с нарушениями.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.