Сбежавший из России Моргенштерн захотел домой, но испугался

По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

«Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», - заявил Моргенштерн*.

Ксения Собчак спросила у собеседника, почему он не может приехать в Россию, и рэпер привел в пример звезду TikTok Даню Милохина. Как только блогер прилетел на родину, стали звучать призывы забрать его в армию. После них Милохин снова отправился за границу.

Моргенштерн* пояснил, что боится возвращаться в родную страну, поскольку не знает, как к нему там относятся, и что с ним может случиться. По словам музыканта, из-за его высказываний о праздновании Дня Победы на него обратили внимание «люди очень высоких чинов».

«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны, и это началось довольно давно», - сообщил рэпер.

Ранее на Моргенштерна* составили протокол о нарушении правил деятельности иноагента. Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил «360», что документ оформили с нарушениями.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.