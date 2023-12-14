14 декабря 2023, 02:19

Сбежавшие из России Галкин и Вайкуле развлекли миллионера из Латвии

РИА «Новости»
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Певица Лайма Вайкуле и юморист Максим Галкин*, которые покинули Россию после начала спецоперации, выступили в Латвии на юбилее миллионера Юлия Круминьша. Об этом сообщили в Telegram-канале Diana Spletni Live.

День рождения олигарха стал катастрофическим для Галкина*, который во время праздника попытался исполнить песню «Листья желтые» на латышском языке. Несмотря на то, что юмористу подпевала Вайкуле, нормально выступить у него не вышло. Артист фальшивил и не попадал в ноты.

Лайма Вайкуле решила облегчить Галкину* задачу и начала петь на русском языке. Однако это не помогло. В итоге латвийская певица попросила комика остановиться и продолжила исполнение композиции самостоятельно.

Ранее шоумен Галкин* спел «Группу крови» и «Белые розы» в качестве пародии на певцов Виктора Цоя и Юрия Шатунова. За это его жестко осудил народный артист России Юрий Назаров.

Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Латвия Россия Максим Галкин
14 декабря 2023, 02:39
«Это ужасно». Светлана Разина раскритиковала исполнение Shaman и Полины Гагариной
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина раскритиковала вокал Полины Гагариной и Ярослава Дронина, известного как Shaman. Певица в интервью RTVI «Легенда» призналась, что не может слушать надрывное исполнение.

«Shaman - это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», - поделилась Разина.

Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».

«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», - добавила певица.

Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.

Песни Музыка Shaman
12 декабря 2023, 01:38
Тяжелобольная Кудрявцева нагрубила поклонникам, которые интересовались ее здоровьем
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников, обеспокоенных состоянием ее здоровья. Звезда сорвалась на сердобольных людей в своем Telegram-канале.

Кудрявцева прилетела в Минск на «Песню года», но ей стало плохо. Женщина сама приехала в больницу, где ей диагностировали воспаление легких. Телеведущая находится в медучреждении вторые сутки. Когда информация о болезни стала достоянием общественности, телефон знаменитости стал разрываться от сообщений и звонков.

«Когда написали, что у меня пневмония и я в Минске и мне плохо, мой телефон взорвался. Миллион сообщений с вопросом: „Ты как?“ <…> Зачем этот вопрос? Что бы что услышать? Что мне хорошо или это тупо бытовое любопытство?» - написала Кудрявцева.

После этого она добавила, что у нее дикая слабость, сильный кашель и температура под 40 градусов. Желающим помочь телеведущая посоветовала прислать мандарины или цветы.

Певец Сергей Лазарев ранее высказался о здоровье Кудрявцевой. Он поделился, что его соведущей по «Песне года» стало «совсем плохо».

Болезни Телевидение
06 декабря 2023, 19:34
Названы дата и место прощания с артисткой Татьяной Владимировой
Соцсети
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Прощание с народной артисткой России и ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет в Церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Церемония прощания с актрисой начнется в 12:00. Ближайшее метро к церкви - станция «Октябрьская». Поминки пройдут внутри театра в 17:00.

Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря в Москве.

Коллегам она запомнилась как бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. Несмотря на тяжелую болезнь, она никогда не жаловалась и работала до последних дней.

Актриса родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го работала в московском театре Et Cetera и сыграла во многих известных спектаклях. Среди них - «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот». Кроме того, Владимирова снималась в кино.

Актеры Москва 2023
06 декабря 2023, 12:00
Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
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В Москве в доме престарелых на 86-м году жизни скончалась советская актриса Елена Корнилова. Причина смерти выясняется, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в пансионат для пожилых людей актрису поместили родственники. В последнее время она чувствовала себя плохо и постоянно жаловалась на слабость. Пожилую женщину обнаружила медсестра, примерно, спустя два часа, после смерти. Причины произошедшего выясняются.

Елена Корнилова снялась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и многих других.

Актеры Москва 2023

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