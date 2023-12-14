Сбежавшие из России Галкин и Вайкуле развлекли миллионера из Латвии

День рождения олигарха стал катастрофическим для Галкина*, который во время праздника попытался исполнить песню «Листья желтые» на латышском языке. Несмотря на то, что юмористу подпевала Вайкуле, нормально выступить у него не вышло. Артист фальшивил и не попадал в ноты.

Лайма Вайкуле решила облегчить Галкину* задачу и начала петь на русском языке. Однако это не помогло. В итоге латвийская певица попросила комика остановиться и продолжила исполнение композиции самостоятельно.

Ранее шоумен Галкин* спел «Группу крови» и «Белые розы» в качестве пародии на певцов Виктора Цоя и Юрия Шатунова. За это его жестко осудил народный артист России Юрий Назаров.

Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.