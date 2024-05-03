Сбежавшая за рубеж Пугачева продолжила смотреть российское телевидение

Авторы статьи отметили, что артистка всегда поддерживала молодых исполнителей, хоть иногда сильно критиковала их. Сейчас звезда с интересом наблюдает за шоу «Голос», где музыканты показывают свои таланты. Будучи в Израиле и Кипре Пугачева смотрела 12-й сезон программы, а в конце высказала свое мнение.

В шоу победил певец Богдан Шувалов из команды исполнительницы Полины Гагариной. Однако больше всего Алле Борисовне понравился другой артист - Георгий Русских из Твери, наставником которой стал бывший зять вокалистки Владимир Пресняков. При этом начинающий певец занял только второе место на конкурсе.

«Браво!» - написала Пугачева в соцсетях и опубликовала фото любимчика.

Так звезда намекнула, что именно Русских мог оказаться победителем «Голоса».

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева не сможет жить без России. Он отметил, что его коллега по цеху непременно вернется на родину.