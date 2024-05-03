03 мая 2024, 04:29

Сбежавшая за рубеж Пугачева продолжила смотреть российское телевидение

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева продолжила смотреть российское телевидение, даже когда покинула родину. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Авторы статьи отметили, что артистка всегда поддерживала молодых исполнителей, хоть иногда сильно критиковала их. Сейчас звезда с интересом наблюдает за шоу «Голос», где музыканты показывают свои таланты. Будучи в Израиле и Кипре Пугачева смотрела 12-й сезон программы, а в конце высказала свое мнение.

В шоу победил певец Богдан Шувалов из команды исполнительницы Полины Гагариной. Однако больше всего Алле Борисовне понравился другой артист - Георгий Русских из Твери, наставником которой стал бывший зять вокалистки Владимир Пресняков. При этом начинающий певец занял только второе место на конкурсе.

«Браво!» - написала Пугачева в соцсетях и опубликовала фото любимчика.

Так звезда намекнула, что именно Русских мог оказаться победителем «Голоса».

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева не сможет жить без России. Он отметил, что его коллега по цеху непременно вернется на родину.

Соцсети Шоу Голос Россия Алла Пугачева Телевидение
03 мая 2024, 12:34
Ивлеева решила создать собственное честное СМИ
Global Look Press
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Блогер Анастасия Ивлеева решила открыть собственное честное СМИ. О своих планах она рассказала в интервью ресторатору Андрею Третьякову на его YouTube-канале.

По словам Ивлеевой, в ее адрес обрушилась волна негатива после «голой» вечеринки. Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы.

Теперь блогер намерена основать собственное СМИ, задачей которого будет объективное освещение событий с учетом различных точек зрения.

«Очень жаль, что в наше время таких крайне мало - в основном это маленькие Telegram-каналы, которые пишут харизматичные админы», - отметила она.

В интервью Ивлеева также призналась, что удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха. На днях блогерша подчистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.

Блогеры Интервью Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 11:54
Ивлеева призналась, как на самом деле относится к Путину
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Телеведущая Анастасия Ивлеева с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она заявила об уважении в лидеру государства.

«Я всегда к нему так относилась - не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», - пояснила она.

Ивлеевой также пришлось второй раз в жизни публично ответить на вопрос, что бы она спросила оказавшись перед президентом страны.

«Чем помочь?» - поинтересовалась бы блогер у Путина.

Ивлеева порассуждала на тему, нужно ли президенту заводить личный блог. По ее словам, Путин и так «дико популярен» в сети, поэтому никакие аккаунты ему не нужны.

В той же беседе телеведущая объяснила, почему удалила все фото и видео в соцсетях. Как выяснилось, она почистила блоги от растерянности, незнания и страха.

Блогеры Россия Владимир Путин Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 11:18
Ивлеева признала, что «голая» вечеринка прошла «не в то время»
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева признала, что голая вечеринка прошла «не в то время и не в том месте». Она сообщила об этом в интервью для YouTube-канала блогера и ресторатора Андрея Третьякова.

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте», - высказалась о своем празднике Анастасия.

После последующего за вечеринкой скандала блогер приняла решение временно отстраниться от общественной жизни и сосредоточилась на восстановлении своего психологического равновесия.

Ивлеева также отметила, что после мероприятиях в Telegram-каналах распространили много ложной информации о происшедшем.

По словам блогера, несмотря на то, что некоторые знаменитости отвернулись от нее после произошедшего, она не держит на них обиду.

Скандальное событие состоялось в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Фото и видеозаписи с вечеринки, на которых засняли полуобнаженных артистов, вызвали большой резонанс в обществе.

Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой». Она рассказала про свое отношение к президенту России Владимиру Путину и поездку в Донбасс.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 10:41
«Спящий глаз». У Анфисы Чеховой возникли осложнения из-за ботокса
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова столкнулась с побочным эффектом после укола ботокса. У нее перестал нормально открываться глаз. Об этом звезда сообщила в своих соцсетях.

«Как будто один глаз у меня как прежде, большой, а второй, будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз», - написала Чехова.

Она сделала укол, чтобы выровнять бровь, но результат получился совсем не таким, как ожидалось. При этом Чехова не стала возлагать ответственность за произошедшее на врача.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс» - предупредила телеведущая.

Чехова надеется, что неудачный эффект от процедуры исчезнет в течение одного-двух месяцев. Однако она ищет способы ускорить восстановление, чтобы полноценно участвовать в съемках.

Ранее стало известно, что актриса Ким Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию. Поклонники заметили на последних снимках звезды неестественно тонкую талию.

Пластические операции Красота

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