Савичеву обрадовала потеря паспорта перед поездкой на «Золотой граммофон»

«Честно вам сказать? Я рада, потому что вы не видели мой реальный паспорт, как он выглядел на данный момент. Можно сказать, он был разорван окончательно», - поделилась она.

Певица пояснила, что документ повредили собаки, а также он попадал под воду.

Савичева добавила, что обнаружила потерю паспорта перед поездкой в Петербург, где она выступила на премии «Золотой граммофон».

Артистка начала восстанавливать документ, а пока его делают, она будет пользоваться временным удостоверением.

До этого во время «Золотого граммофона» певец Николай Басков обиделся на Александра Ревву. Это случилось из-за того, что комика назвали самым сексуальным артистом.