Саундтреки, книги и фильмы. Иллюзионист Сафронов раскрыл главные источники вдохновения

С новыми идеями иллюзионист делится со своими братьями. Те придумывают, как трюки можно воплотить на сцене. Также вдохновение можно черпать из литературы и брать идеи из книг, отметил артист.

«Все равно, везде так или иначе - это какое-то заимствование», - заключил он.

Сафронов рассказал, что иллюзии можно запатентовать, но он и его братья предпочитают этого не делать. В противном случае можно «засветить» свои уникальные секреты, объяснил артист.

«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», - отметил иллюзионист.

Чтобы придумать трюки, можно посмотреть фильмы, объяснил артист. Он привел в пример «Матрицу», насыщенную иллюзиями и фокусами - бери и повторяй все это на сцене. Также можно послушать вдохновляющую музыку.

«Я обожаю слушать саундтреки, которые лично меня погружают в мой какой-то мир, и я начинаю придумывать какие-то невероятные трюки», - поделился Сафронов.