Сати Казанову заподозрили в беременности

Американский актер Арнольд Шварценеггер снимется в рождественской комедии «Человек с мешком» в роли Санты. Об этом сообщило издание Deadline.

Кроме того, стало известно, что помимо самого Шварценеггера, в главных ролях зритель увидит и американского актера Алана Ричсона. Адам Шенкман станет режиссером фильма. К съемкам картины приступят уже в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне «Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag» («Все ждут человека с мешком» - Санта-Клауса).

В сюжете фильма лежит похищение мешка с подарками у духа Рождества. Санта просит непослушного бывшего вора Вэнса вернуть его законное владение. Чтобы спасти праздник, герой вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками придется сделать величайшее ограбление в своей жизни.

