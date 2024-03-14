14 марта 2024, 14:03

Сати Казанову заподозрили в беременности

Global Look Press
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Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

Девушка появилась на публике в обтягивающем черном платье с глубоким разрезом. Именно в нем поклонники и разглядели изменения в фигуре, которые натолкнули их на мысль, что звезда находится на ранних месяцах беременности.

Сама Казанова пока сообщения о беременности никак не прокомментировала. До этого она в интервью говорила, что с появлением детей будет больше времени проводить на родине мужа - в Италии.

Сейчас артистка живет на несколько стран: большую часть года она находится в Италии, на Бали и в Индии. Там она занимается духовными практиками даже создала сообщество «Пространство духовного развития». Все желающие вместе с ней могут отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии.

Ранее телеведущая Марина Кравец родила вторую дочь и опубликовала фото в соцсетях.

Дети Беременность
14 марта 2024, 13:26
Шварценеггер сыграет Санту в рождественской комедии
Global Look Press
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Американский актер Арнольд Шварценеггер снимется в рождественской комедии «Человек с мешком» в роли Санты. Об этом сообщило издание Deadline.

Кроме того, стало известно, что помимо самого Шварценеггера, в главных ролях зритель увидит и американского актера Алана Ричсона. Адам Шенкман станет режиссером фильма. К съемкам картины приступят уже в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне «Everybody’s Waitin' for The Man with the Bag» («Все ждут человека с мешком» - Санта-Клауса).

В сюжете фильма лежит похищение мешка с подарками у духа Рождества. Санта просит непослушного бывшего вора Вэнса вернуть его законное владение. Чтобы спасти праздник, герой вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками придется сделать величайшее ограбление в своей жизни.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма.

США Фильмы Актеры
14 марта 2024, 13:15
Суд об утраченном миллиарде Кобзона завершился досрочно
РИА «Новости»
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Дело бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего семье Иосифа Кобзона 25 миллионов долларов (более миллиарда рублей), досрочно прекратили в феврале 2024 года. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пейсахов был известной фигурой не только среди местных бизнесменов, но и среди московского бомонда. С Кобзоном он познакомился в 90-х на концерте в Ставрополе.

В 2013 году Пейсахов получил от Кобзона заем в размере 25 миллионов долларов на расширение бизнеса. Однако никакой расписки певец с предпринимателя не взял.

Изначально договоренности соблюдались, однако впоследствии бизнесмен начал задерживать выплаты, что привело к тому, что договоренности оформили письменно. Несмотря на это, Пейсахов продолжил пропускать сроки платежа.

Кобзон прибег к помощи правоохранительных органов, против бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве. В 2016 году Пейсахов получил шестилетний тюремный срок после признания, что потратил деньги в покер.

После смерти Кобзона его вдова обратилась в суд с иском о возврате денег. Бизнесмена признали банкротом в 2020 году. На имя Пейсахова были зарегистрированы товарные знаки, земельные участки, помещения в Ставрополе, а также необычный товар - «оздоровительный бюстгальтер» с патентом на включение медных элементов в кубки. Однако сейчас у него за душой нет ни гроша. За время тюремного заключения он заработал 2903 рубля и 23 копейки.

Стороны смогут обжаловать решение суда в течение месяца.

Уголовное дело Суд Мошенничество Деньги
14 марта 2024, 12:46
Девушка Ди Каприо появилась топлес на обложке журнала
Global Look Press
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Итальянская модель и возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась без верхней одежды для журнала. Соответствующие кадры появились на обложке Pop Magazine и Instagram*.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

На черно-белом снимке 25-летняя возлюбленная актера позирует, прикрывая обнаженную грудь руками. В них она также держит массивную цепь от Gucci. На ней минимальное количество макияжа, а густые волосы зачесаны назад.

Фотосессию провел известный фэшн-фотограф Марк Кин. В качестве стилиста пригласили Стефани Вакнин. Судя по посту издания в соцсети, всего запланировано три варианта обложки юбилейного выпуска с Черетти.

Ранее Ди Каприо поймали в объятиях новой девушки. На вечеринке для селебрити звезда «Выжившего» положил руку на обнаженную талию известной певицы, а она трогала его за волосы и что-то шептала на ухо.

Модели Соцсети Актеры
14 марта 2024, 12:40
Киркоров сделал предложение Бузовой
Global Look Press
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Король поп-сцены Филипп Киркоров сделал предложение телеведущей Ольге Бузовой стать его женой. Он опустился перед ведущей на колено на площадке ток-шоу ТНТ «Это нормально?», сообщил портал The Voice Mag.

Киркоров был женат лишь раз, причем его брак с певицей Аллой Пугачевой завершился разводом 19 лет назад. Поп-король воспитывает двоих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которых родила суррогатная мать.

Бузова также пыталась создать семью один раз, но ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился разводом семь лет назад.

В эфире телешоу «Это нормально?» Киркоров заявил, что не собирается больше жениться. Бузова поспешила спросить, можно ли ей выйти замуж за него, на что певец заявил, что готов сделать ради нее исключение.

Бузова сразу воспользовалась моментом. Она вышла в центр студии и подозвала к себе 56-летнего исполнителя. Затем поп-дива взяла коллегу за руку и они опустились на колено перед друг другом. Киркоров сказал, что готов к этому браку, - конечно, если поклонники его одобрят.

«Если ты скажешь „да“, подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже - то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная!» - сказал артист.

Гость выпуска Иван Пышненко отметил, что уже в Китае во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» заметил взаимное влечение между Ольгой и Филиппом.

Данный выпуск ток-шоу «Это нормально?» выйдет сегодня, 14 марта, в 15:00 на телеканале ТНТ.

Недавно Бузова предложила подписчикам выбрать дату ее свадьбы. Однако имя загадочного жениха ведущая не называет.

Ольга Бузова Филипп Киркоров Семья Брак

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