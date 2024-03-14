Сати Казанову заподозрили в беременности

Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручении премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Об этом сообщило издание WomanHit.ru.

Девушка появилась на публике в обтягивающем черном платье с глубоким разрезом. Именно в нем поклонники и разглядели изменения в фигуре, которые натолкнули их на мысль, что звезда находится на ранних месяцах беременности.

Сама Казанова пока сообщения о беременности никак не прокомментировала. До этого она в интервью говорила, что с появлением детей будет больше времени проводить на родине мужа - в Италии.

Сейчас артистка живет на несколько стран: большую часть года она находится в Италии, на Бали и в Индии. Там она занимается духовными практиками даже создала сообщество «Пространство духовного развития». Все желающие вместе с ней могут отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии.

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