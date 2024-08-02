Сати Казанова отсудила более полумиллиона рублей за отмену концерта в день траура

Издание уточнило, что иск артистки удовлетворили полностью. Арбитражный суд посчитал, что организаторы несостоявшегося выступления получили «неосновательное» обогащение и обязаны вернуть деньги за мероприятие.

Концерт Казановой должен был состояться в клубе «Баунс» 24 марта, однако в этот день был объявлен общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Организаторы сообщили представителям артистки об отмене выступления и предложили перенести его на другую дату. Однако, по их словам, команда Казановой настаивала на проведении мероприятия и после отказа потребовала вернуть деньги за аренду пространства, что не было предусмотрено по условиям договора, так как концерт не состоялось «по независящим от них обстоятельствам».

Сама певица назвала ложью заявления сотрудников площадки о том, что она настаивала на концерте после теракта. Артистка заверила, что по условиям договора организаторы должны были вернуть деньги за аренду помещения, но они отказались, поэтому и пришлось обратиться в суд.