Сати Казанова опровергла слухи о том, что требовала провести шоу в день траура

«Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченное к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления, потому что иначе было нельзя», - поделилась певица.

Она заверила, что по условиям договора организаторы должны были вернуть деньги за аренду помещения, но они отказались. Поэтому певица решила обратиться в суд.

«Видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И мы подадим еще один иск, на этот раз за возмутительную клевету», - заключила Казанова.

По словам певицы, такие необоснованные обвинения очень сильно ранят ее. Она заявила, что недобросовестные подрядчики пытаются выгородить себя, «играя на страданиях и боли людей».

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов мероприятия с Казановой сообщил, что после отмены шоу в день траура певица потребовала 614 тысяч рублей, которые она отдала за аренду зала. По словам представителей площадки, договор подразумевал только перенос даты, так как выступление не состоялось по независящим от них обстоятельствам.