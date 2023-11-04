«Сашка целуется с Дорониной». Немоляева рассказала, как ревновала мужа к коллеге по цеху

«Фильм не то что мне не понравился - мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине», - объяснила звезда.

По ее словам, они с Александром прожили 50 лет вместе. В момент выхода фильма их сыну Александру исполнился год. Тогда актриса не могла избавиться от чувства ревности и поэтому сказала мужу, что больше одного раза не посмотрит картину.

Через время женщина поменяла взгляды и смогла посмотреть фильм как на произведение. Знаменитость назвала роскошной работу актеров в проекте и отметила, что в те времена было «немножечко другое искусство».

Ранее Немоляева заявила, что ее ошеломили слова о жителях Донбасса со стороны коллеги по цеху Владимира Талашко. После начала СВО актер стал поддерживать украинскую сторону и назвал жителей новых регионов «уголовниками».