Саратовский обанкротившийся бизнесмен подал в суд на Пугачеву и Орбакайте
На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд. Саратовский бизнесмен Анатолий Рыськов потребовал обеспечить доступ к береговой полосе и снести пирс на даче звезд. Подробности дела Агентству городских новостей «Москва» рассказала помощник председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова.
«Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам», - сообщила Белоусова.
Представитель суда не уточнила, о каком сооружении идет речь и какое отношение к певицам имеет истец. Третьей стороной по делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Заседание назначено на 31 октября.
По информации агентства, речь идет о пирсе на даче у Пугачевой в Солнечногорске. Иск подал обанкротившийся бизнесмен из Саратова Анатолий Рыськов. Подобный иск мужчина подавал против Филиппа Киркорова , Рыськову также мешал пирс у дачи певца.