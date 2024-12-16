Санкции ЕС лишат Ларису Долину доступа к квартире в Латвии

По предварительной оценке, недвижимость российской артистки в Латвии составляет 95 миллионов рублей. Долина владеет квартирой с 2011 года.

Лариса Долина попала в список из 84 человек и организаций , включенных в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения предусматривают запрет въезда в страны, входящие в блок, а также полную заморозку активов, находящихся на их территории.

Отдельный санкционный список европейские чиновники создали для физических и юридических лиц, обвиняемых в подрыве и дестабилизации фундаментальных ценностей Евросоюза в интересах России. В него включили журналиста, телеведущую и продюсера Тину Канделаки , политолога Тимофея Бордачева, российское агентство «Африканская инициатива» и ее главного редактора Артема Куреева и других.