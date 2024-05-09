Сандра Буллок захотела перед смертью снова сняться с Ривзом

«Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», - заявила она.

Ривз поддержал коллегу, отметив, что и сам хотел бы того же. Он назвал это «незавершенным дельцем». Актер не исключил, что они могли бы сняться, например, в картине «Скорость - 3».

В 1994 году актеры сыграли в боевике «Скорость», который взял два «Оскара», а в 2006 году - в мелодраме «Дом у озера».

После первой картины они превратились в один из культовых экранных дуэтов десятилетия.

В начале апреля актера Азиз Ансари рассказал, что Ривз сломал коленную чашечку в о время съемок фильма «Удача», когда споткнулся о ковер по пути в гримерку.

Ранее Ривз кардинально сменил имидж , представ перед публикой с короткой стрижкой и подстриженной бородой. Это связали с его новой ролью в комедии «Исход».