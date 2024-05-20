«Самый вкусный десерт». Чуйков показал видео с оголившейся Муцениеце

Слухи о романе между Чуйковым и Муцениеце, бывшей женой актера Павла Прилучного, не утихают в Сети уже продолжительное время. Пара часто появляется на публичных мероприятиях. На майских праздниках они вместе ездили на природу, где артистка представила продюсера своим детям.

Накануне Муцениеце наконец добилась алиментов от Прилучного. Это не первое судебное разбирательство бывших супругов.

«Самый вкусный десерт», - прокомментировал он.

Продюсер посетил ее выступление в театр-кабаре Crave и поделился видеозаписью шоу «Абсолютно другая нага». В один из моментов актриса, исполнявшая главную роль, сняла с себя пуховое покрывало, показав обнаженное тело. Чуйков запечатлел этот момент и выложил его в своем аккаунте.