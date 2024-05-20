20 мая 2024, 11:39

«Самый вкусный десерт». Чуйков показал видео с оголившейся Муцениеце

Global Look Press
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Продюсер Иван Чуйков выразил свое восхищение актрисой Агатой Муцениеце и назвал ее «самым вкусным десертом». Он поделился откровенным видео с артисткой в своих социальных сетях.

Слухи о романе между Чуйковым и Муцениеце, бывшей женой актера Павла Прилучного, не утихают в Сети уже продолжительное время. Пара часто появляется на публичных мероприятиях. На майских праздниках они вместе ездили на природу, где артистка представила продюсера своим детям.

Накануне Муцениеце наконец добилась алиментов от Прилучного. Это не первое судебное разбирательство бывших супругов.

«Самый вкусный десерт», - прокомментировал он.

Продюсер посетил ее выступление в театр-кабаре Crave и поделился видеозаписью шоу «Абсолютно другая нага». В один из моментов актриса, исполнявшая главную роль, сняла с себя пуховое покрывало, показав обнаженное тело. Чуйков запечатлел этот момент и выложил его в своем аккаунте.

Соцсети Актеры Шоу-бизнес
20 мая 2024, 12:36
Леонид Агутин высказался о разводе с Анжеликой Варум
РИА «Новости»
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Причиной развода певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум может стать шопинг. Об этом артист порассуждал в эфире НТВ.

Певица через неделю отметит 55-летний юбилей. В связи с этим Агутин ломает голову - он не знает, что подарить жене. Артист отметил, что не ходит на шопинг и совершенно не разбирается в брендах.

«Я ненавижу шопинг. Это беда, просто какой-то кошмар», - поделился он.

Агутин уверен, что совместный поход за одеждой станет концом их брака.

«Наша супружеская жизнь закончится на этом», - подчеркнул певец.

Отчаявшийся артист задумался о покупке острова на реке Каме. По его словам, Варум оценит место, где сможет спрятаться от посторонних глаз и папарацци.

В марте певица крупно оскандалилась на концерте своего мужа. Она исполняла песню «Как не думать о тебе» и запнулась, чем вызвала смех у зала и гитаристов. После заминки артистка попала в ноты только с третьего раза.

Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
20 мая 2024, 11:10
Стало известно, как Пугачева добилась титула примадонны
РИА «Новости»
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Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр раскрыл, на что шла певица Алла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил в интервью «АиФ», что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

В своем недавнем посте в соцсетях артист сравнил Пугачеву с Бабой Ягой, подсмотрев эту формулировку у лидера группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова. Он пошутил о том, что в России будут пугать детей именем Пугачевой.

Он также вспомнил, что артистка много сделала, чтобы получить это звание. По его словам, некоторых она принесла в жертву ради своей карьеры.

«Титул „примадонна“, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это место. Знаю минимум пять таких историй», - подчеркнул музыкант.

Ранее шоумен Стас Барецкий сочинил песню о Пугачевой, ее муже, юмористе Максиме Галкине* и их доме в деревне Грязь. По тексту он решил открыть в их жилище морг.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр раскрыл, на что шла певица Алла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил в интервью «АиФ », что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
20 мая 2024, 10:59
Налоговая заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской*. Она задолжала государству свыше миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, блогер игнорирует оплату счетов. Ее задолженность перед государством достигла 1,1 миллиона рублей.

Ранее МВД объявило Белоцерковскую* в розыск , а после Минюст признал ее иностранным агентом. В феврале прошлого года суд заочно приговорил блогера к девяти годам тюрьмы по делу о фейках о Вооруженных силах России. После этого был снят арест с ее имущества в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас Белоцерковская* находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия. На них она собирает пожертвования для ВСУ.

* Признана иностранным агентом на территории России.

Суд Налоги Блогеры Россия
20 мая 2024, 10:43
Уехавшего из России актера сериала «Кухня» заметили в Каннах
РИА «Новости»
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Известный благодаря роли в сериале «Кухня» уехавший из России актер Андрей Бурковский побывал на Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщил портал Woman.ru.

На фестивале 19 мая прошла премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский исполнил в ленте одну из ролей. Также в титрах указано имя актрисы Марии Машковой, которая приехать в Канны не смогла.

Бурковский вместе с командой режиссера прошел по красной дорожке.

В 2022 году актер вместе с семьей переехал в США, где сейчас пытается строить актерскую карьеру. При этом он не забывает о проектах на родине. Весной этого года на экраны вышел семейный фильм «Летучий корабль» с его участием.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль на вертолете. Она не решилась пользоваться наземным транспортом из-за пробок.

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