«Самый несгибаемый жулик». Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото из больницы

«Насмерть биться с этими кружочками в организме, соглашаться на все, что говорят врачи, лечиться», - заявил он.

Кроме того, журналист с искренней радостью поделился, что врачи уже разрешили ему пить кефир.

«Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих», - заключил он.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. В больнице в подмосковном Красногорске ему экстренно провели операцию. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

«При всем тяжелейшем положении дел обращаю внимание, как битву на отдельном участке фронта под названием „Восстановление голосовых кондиций“ я выигрываю с сокрушительным успехом», - заявил шоумен.

Кушанашвили сообщил, что ему поставили 729 капельниц за три дня. Он также озвучил принцип своей реабилитации.