«Самозабвенно и от всей души». Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», - отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях. Валерия проникновенно поздравила мужа с днем рождения.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», - обратилась Валерия к супругу.

Пригожин ранее объяснил , почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.