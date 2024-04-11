11 апреля 2024, 19:04

«Самое сложное и больное решение». Блогер Лерчек прокомментировала развод с мужем

РИА «Новости»
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Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, назвала решение о разводе самым сложным в своей жизни. Об этом она высказалась в своих соцсетях.

Чекалина выложила видео, в котором показала, что, несмотря на разрыв, она и ее супруг по-прежнему сохраняют взаимоуважение. Она не сдерживала слез.

«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», - написала Чекалина.

Она поблагодарила мужа за совместно проведенное время. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.

При этом Лерчек подала на развод сама. Это произошло в марте. Причину, по которой блогер захотела расстаться с супругом, она не назвала.

Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak за три миллиона рублей.

Соцсети Отношения Блогеры
11 апреля 2024, 18:11
Закрытая церемония прощания с Кунгуровым прошла в Москве
Global Look Press
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В Москве состоялось закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Доступ на церемонию был организован только по спискам, сообщил Telegram-канал Shot.

Мероприятие прошло в помещении для прощания на территории Троекуровского кладбища. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где родился Кунгуров.

«Он от меня не ушел. Он навсегда со мной в наших детях», - сказала после церемонии вдова артиста Мария Меледина.

На мероприятии присутствовали коллеги Кунгурова - певица Зара и актриса Екатерина Гусева.

Оперный певец погиб 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого здания в Пресненском районе Москвы.

В последние месяцы Кунгуров столкнулся с психологическими проблемами и посещал психиатра в частном медицинском учреждении. Врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу.

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 17:36
Шура рассказал, как лишился речи после перенесенного микроинсульта
РИА «Новости»
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Певец Шура не мог произносить длинные слова после перенесенного микроинсульта. Об этом он рассказал порталу Prozvezd.

О проблемах со здоровьем артиста стало известно в конце прошлого года. Вскоре выяснилось, что летом у музыкант случился микроинсульт. Шуру срочно госпитализировали, когда он был на гастролях в Крыму, а потом перевезли в Москву.

«Я даже не сразу понял, что перенес микроинсульт», - признался певец.

Он списал симптомы на усталость и недостаток сна, однако его команда заметила тревожные признаки. Коллеги исполнителя были очень испуганы.

«Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», - сказал он.

Несмотря на пережитые трудности, певец уверен, что проблемы остались позади, и надеется, что подобное больше не случится.

Поклонникам Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх».

Музыка Шоу-бизнес
11 апреля 2024, 17:18
Актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу
Global Look Press
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Немецкому актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Об этом он сообщил в беседе с изданием Bild.

Известный благодаря роли в фильме «Достучаться до небес» актер рассказал, что в 2023 году получил травму ноги. На месте раны образовалась язва, которая со временем только увеличивалась. На данный момент Швайгер принимает курс антибиотиков.

Несмотря на серьезность состояния и негативные прогнозы, актер сохраняет оптимизм. Пока Швайгеру запрещено выходить за пределы медицинского учреждения, но он намерен отправиться в Нью-Йорк на премьеру нового кинопроекта Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где исполнил одну из главных ролей.

Ранее звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти заявила, что начала готовиться к смерти из-за рака молочной железы. Она поделилась с поклонниками новостями о состоянии здоровья, добавив, что болезнь прогрессирует.

Кино Фильмы Актеры
11 апреля 2024, 16:42
«Алла такая одна!» Тарасова назвала Пугачеву украшением России
РИА «Новости»
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею создания документального фильма о певице Алле Пугачевой. Своим мнением об артистке она поделилась в беседе с корреспондентом портала Sport24.

Тарасова заявила, что с большим уважением относится к проектам, которые рассказывают историю выдающихся артистов, особенно когда речь идет о такой уникальной личности, как Пугачева. Тренер порекомендовала всем россиянам посетить показы этой ленты.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более нет такой, как Пугачева - Алла такая одна! <…> Алла Пугачева - великая женщина и украшение нашей страны!» - сказала Тарасова.

Журналистка Ксения Собчак решила снять документальный фильм к 75-летию артистки, которое будут отмечать 15 апреля. Глава ФПБК Виталий Бородин предположил, что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма.

Фильмы Алла Пугачева Шоу-бизнес

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