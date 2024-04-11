«Самое сложное и больное решение». Блогер Лерчек прокомментировала развод с мужем

Чекалина выложила видео, в котором показала, что, несмотря на разрыв, она и ее супруг по-прежнему сохраняют взаимоуважение. Она не сдерживала слез.

«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», - написала Чекалина.

Она поблагодарила мужа за совместно проведенное время. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей.

При этом Лерчек подала на развод сама. Это произошло в марте. Причину, по которой блогер захотела расстаться с супругом, она не назвала.

Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak за три миллиона рублей.