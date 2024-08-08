08 августа 2024, 14:15

«Самое дорогое расставание». Развод Аффлека и Лопес обойдется в круглую сумму

Global Look Press
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Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес потеряют на своем разводе миллионы долларов. Об этом журналистам Page Six сообщил информированный источник.

По его словам, развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Они уже вышли на заключительный этап многомиллионного бракоразводного процесса.

Авторы статьи уточнили, что 50% от этого бюджета приходится на дорогую свадьбу, которую пара отметила два года назад.

Источник отметил, что трехдневная торжественная церемония обошлась супругам как минимум в восемь миллионов долларов.

«Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе - о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и ​​украшениях - десятилетиями», - пояснил он.

Собеседник издания считает, что актеры не смогли смириться с тем, что в 2003 году у них сорвалась свадьба, и решили наверстать упущенное, устроив пышный праздник в честь бракосочетания.

«Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Они довели все до конца - и теперь они точно знают, что не созданы для долгого пути», - заключил он.

Предположительно, Аффлек и Лопес публично расскажут о разводе уже в августе. На сердце актера уже претендует актриса Дженнифер Энистон. Источник из окружения артистов заявил, что она «немного влюблена» в своего коллегу.

Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
08 августа 2024, 14:07
«Полный бред»: Волочкова — об идее депутатов проверять артистов на алкоголь
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу депутатов Государственной думы о запрете выступления артистам в состоянии алкогольного опьянения. Свою позицию танцовщица высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Полный бред в Госдуме придумали», - написала она.

По ее мнению, запрещать артистам выступать пьяными не имеет смысла. Вместо этого Волочкова посоветовала призвать их к совести.

«Почему из-за каких-то некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы?» - задалась вопросом она.

Ранее звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов признался, что участники иногда выходили на сцену нетрезвыми. Он уточнил, что из-за этого ни один концерт не был сорван.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алкоголь Депутаты Анастасия Волочкова
08 августа 2024, 13:41
Дантиста Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа
Global Look Press
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Бывший руководитель команды американского рэпера Канье Уэста Майло Ианнопулос обвинил зубного врача артиста в том, что тот занимался поставками веселящего газа для него. Об этом сообщили журналисты TMZ.

По данным издания, экс-помощник певца обратился в Калифорнийский стоматологический совет с требованием проверить врача на снабжение клиентов закисью азота для немедицинских целей.

Ианнопулос утверждает, что Коннелли каждый месяц продавал рэперу газ за наличные и получал за это свыше 50 тысяч долларов. У Уэста появилась зависимость. Он употреблял его перед собраниями и раздавал странные указания. Настроение рэпера под влиянием газа становилось непредсказуемым.

В свою очередь, представитель Коннелли заявил, что стоматолог отрицает все обвинения. Врач назвал ситуацию «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение».

По словам представителя дантиста, специалист соблюдает этические и правовые стандарты, а также старается обеспечить своим пациентам высокий уровень ухода.

Недавно стало известно, что Уэст держит в жестких рамках свою супругу, модель Бьянку Цензори. Он контролирует полностью ее жизнь , включая время для сна и рацион питания.

Наркотики Врачи Канье Уэст Шоу-бизнес
08 августа 2024, 13:36
Мать детей Дурова объяснила, почему бизнесмен не женился на ней
Global Look Press
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Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, почему бизнесмен не женился на ней. Об этом она рассказала изданию StarHit.

«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», - поделилась Болгар.

Женщина отметила, что спустя время причины не вступать в брак появились и у нее. При этом дети официально носят фамилию отца.

Болгар также выразила сожаление после заявление Дурова о том, что он является донором спермы и может быть отцом более 100 детей. По ее мнению, бизнесмен не принимает во внимание чувства родных детей, которые могут столкнуться с насмешками.

«Быть донором в любом медицинском аспекте похвально. Однако это не отменяет истинной миссии родительства - поддерживать своих детей и ограждать их от информации, которая может ранить их чувства», - заключила она.

Медицинский юрист Ирина Гриценко рассказала, что Дурова как донора спермы нельзя считать отцом. Когда мужчина сдает свой биологический материал, прекращаются его права и претензии на возможного ребенка.

Дети Брак Павел Дуров
08 августа 2024, 13:00
«Вот вам и Ницца». Невесту Лепса обокрали в Европе
Global Look Press
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Избранницу певца Григория Лепса Аврору Кибу обокрали в Европе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли - вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли», - посетовала она.

Девушка призвала подписчиков быть аккуратнее и бдительнее.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую купила в аэропорту Стамбула. Примерная цена похожей пары тапок на официальном сайте фирмы составляет 1275 долларов.

Недавно Лепс поделился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с Кибой во время отдыха в Турции. Артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает, а его 18-летняя спутница - в черном платье с открытыми плечами.

Европа Кражи Григорий Лепс

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