«Самое дорогое расставание». Развод Аффлека и Лопес обойдется в круглую сумму

По его словам, развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Они уже вышли на заключительный этап многомиллионного бракоразводного процесса.

Авторы статьи уточнили, что 50% от этого бюджета приходится на дорогую свадьбу, которую пара отметила два года назад.

Источник отметил, что трехдневная торжественная церемония обошлась супругам как минимум в восемь миллионов долларов.

«Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе - о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и ​​украшениях - десятилетиями», - пояснил он.

Собеседник издания считает, что актеры не смогли смириться с тем, что в 2003 году у них сорвалась свадьба, и решили наверстать упущенное, устроив пышный праздник в честь бракосочетания.

«Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Они довели все до конца - и теперь они точно знают, что не созданы для долгого пути», - заключил он.

Предположительно, Аффлек и Лопес публично расскажут о разводе уже в августе. На сердце актера уже претендует актриса Дженнифер Энистон. Источник из окружения артистов заявил, что она «немного влюблена» в своего коллегу.