Самочувствие Евгения Петросяна резко ухудшилось
Ночью 13 февраля у артиста Евгения Петросяна в больнице подскочило давление. Медики стабилизировали состояние, сообщил Telegram-канал Mash.
Юморист резко почувствовал себя плохо и вызвал в палату медиков. По информации канала, его самочувствие ухудшилось из-за обострения гипертонии. Давление медики снизили.
Артиста госпитализировали с переломом правого плеча. Источник «360» сообщил, что ему поставили гипс и назначили операцию.
«Известия» уточнили, что хирургическое вмешательство проведут через несколько дней, когда спадет отек. До тех пор Петросян останется под наблюдением врачей.
Жена 78-летнего юмориста Татьяна Бурхунова , несмотря на случившееся, решила не прерывать отпуск и возвращаться из Китая в Россию. Она выкладывала фотографии в соцсетях, не комментируя состояние супруга.