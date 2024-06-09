«Сами себе заработают». Киркоров высказался о будущем своих детей

«Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», - заявил король шоу-бизнеса.

По словам певца, он планирует дать своим детям хорошее образование, чтобы в будущем они могли самостоятельно себя обеспечивать.

У Киркорова двое детей: 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартин. В начале июня стало известно, что певец отправил отпрысков учиться за границу.

Ранее у Киркорова возник конфликт с певицей с Любовью Успенской. Ссора началась с того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда певец подал в суд иск о защите чести и достоинства, потребовав компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская подала в суд на Киркорова за оскорбления, с требованием такой же компенсации.