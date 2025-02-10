10 февраля 2025, 22:09

«Самая красивая на Троекуровском». На могилу Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии

РИА «Новости»
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На могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии. Об этом сообщил телеканал «ТВ Центр».

По данным журналистов, последнее пристанище актрисы на Троекуровском кладбище вызывает интерес не только у ее поклонников. Они приносят на ее могилу свежие цветы практически каждый день.

Экскурсоводы, показывающие туристам могилы знаменитостей, похороненных на более старой территории кладбища, водят небольшие группы в количестве от пяти до шести человек и к месту ее упокоения.

«Мы включили могилу Насти в программу, потому что она самая красивая на Троекуровском. Захоронению нет еще и года, но посмотрите, как все оформлено, как будто тут поработал декоратор», - рассказал один из экскурсоводов.

Могилу актрисы окружают небольшие ели, а в центре расположены цветы, свечи и игрушки, принесенные ее поклонниками.

Экскурсии Анастасия Заворотнюк Россия Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
10 февраля 2025, 22:27
Концерт рок-музыканта отменили из-за огромного «жирберга»
РИА «Новости»
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Концерт рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией в австралийском городе Петра. Об этом сообщило издание The Guardian.

Музыкант должен был выступить на стадионе RAC Arena вечером в воскресенье, 9 февраля. При этом ранее на улице Веллингтон-стрит, где расположена площадка, возникли проблемы с водоснабжением. Компания Perth Water Corporation фактически сорвала концерт, так как не смогла своевременно их устранить.

Городская канализация оказалась забита огромным «жирбергом», состоящим из застывших сгустков жира, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Сточные воды из-за засора стали выливаться на улицы. Местные власти вмешались в ситуацию, отменив выступление Адамса и испугавшись, что такая же ситуация возникнет и в туалетах арены.

Компания Frontier Touring уже известила зрителей, что им вернут деньги за билеты в полном объеме.

Поклонники Адамса теперь возмущаются в соцсетях, что они три часа ждали начала концерта, но их никто не предупредил об его отмене.

Ранее в Сочи отменили концерт блогера Ивана Золо из-за лжеминирования.

Фанаты Австралия Концерты Музыка
10 февраля 2025, 21:15
Никас Сафронов раскрыл подробности встречи с папой римским Франциском
360.ru
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Российский художник Никас Сафронов попал на встречу с папой римским Франциском по личному приглашению понтифика, который заинтересовался автором картины, побывавшей на Международной космической станции. Об этом российский деятель культуры рассказал порталу «Страсти».

Сафронов пояснил, что для главы Католической церкви побывавшая в космосе картина оказалась очень ценной, потому что там изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, где он начинал свое служение.

«Папа случайно заметил новость, что мои картины отправились в космос. Он увидел базилику, в которой начинал службу. Папа растрогался и пожелал познакомиться со мной, и сегодня встреча состоялась», - рассказал художник.

Он добавил, что для него это стало настоящим чудом и уникальным шансом познакомиться с понтификом. Сафронов отметил, что подарил папе Римскому нее только картину с базиликой, но и его портрет.

О встрече художника Никаса Сафронова с папой римским Франциском стало известно в понедельник, 10 февраля. В ходе встречи в библиотеке Апостольского дворца и последующего общения российский художник получил благословение понтифика на создание коллекции картин для Ватикана.

Папа римский Никас Сафронов
10 февраля 2025, 20:18
Путин назвал невосполнимой утратой смерть артиста Олега Стриженова
РИА «Новости»
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Ушедший из жизни народный артист СССР Олег Стриженов навсегда вошел в когорту творцов, для которых кино и театр стали делом всей жизни. Об этом в телеграмме с соболезнованиями родным и близким артиста написал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что уход Олега Стриженова из жизни стал невосполнимой утратой для всех поклонников его творчества, которые восхищались работами великого артиста.

«Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», - подчеркнул Путин.

В своем обращении к родным и близким Стриженова президент попросил их принять соболезнования, а также слова сочувствия и поддержки. Глава государства добавил, что сообщение об уходе артиста из жизни принял с глубоким прискорбием.

Легенда советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 9 февраля. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что работы артиста навсегда останутся в золотом фонде российской культуры и станут эталоном для будущих поколений артистов.

Кино Театры Владимир Путин Артисты
10 февраля 2025, 19:05
Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро
РИА «Новости»
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Номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов принял участие в необычной акции. Он появился в столичном метро в образе Александра Пушкина, сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в Telegram-канале.

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» - написала она.

Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина - дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.

В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.

Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.

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