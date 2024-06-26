Самая главная тайна. Видео с поющей хит Алсу Решетовой завирусилось в Сети

Ролик снимали три года назад в Дубае. На кадрах видно, как Решетова включила на телефоне композицию Алсу «Весна» и начала подпевать, делая вид, что держит микрофон.

Модель изящно двигалась под хит певицы в облегающем платье бежевого цвета.

«Обычно это находится в личном архиве», - подписала ролик она.

По данным издания, некоторые пользователи Интернета предположили, что девушки не соперницы, а просто повышают свою популярность за счет скандала.

«Давно забыли слегка певицу Алсу и бывшую Тимона Настю. А тут такой шанс для обеих», - написал один из комментаторов.

При этом Алсу заявила, что не будет обсуждать публично девушек бывшего мужа. По словам певицы, она не желает опускаться до этого уровня.