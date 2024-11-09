09 ноября 2024, 22:42

«Сама сшила». Мама Шамана высказалась о кожаных штанах сына

РИА «Новости»
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Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, одобрили стиль сына. На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого они высказались о кожаных лосинах, ставших частью сценического образа, сообщили в Telegram-канале издания StarHit.

Мама артиста Людмила Дронова рассказала, что их сама ему сшила в детстве.

«С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняем», - пошутила она.

При этом отец Ярослава назвал кожаные штаны байкерской одеждой. Сам Шаман напомнил о стиле глэм-рокеров 80-х годов, в тот период исполнители выделялись кожаными элементами одежды, цепями и деталями в образах из металла.

В августе певец рассказал, что в юности его вес доходил до 92 килограммов , но потом он взял свой режим питания под контроль и смог похудеть. Недавно Дронов назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Ранее он получил звание заслуженного артиста России.

Одежда Концерты Артисты
09 ноября 2024, 19:55
Москвичкам предложили бесплатное ЭКО спермой Дурова
РИА «Новости»
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Столичная клиника «АльтраВита» предложила своим клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова. Эту информацию RTVI подтвердил генеральный директор фирмы Сергей Яковенко.

В комментарии изданию он заявил, что «раз на сайте написано, значит, так и есть». По словам Яковенко, биоматериал Дурова попал в распоряжение клиники благодаря стечению обстоятельств.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Он предложил стать донором спермы», - уточнил собеседник издания.

На сайте московской клиники указали, что процедуру ЭКО можно пройти бесплатно, так как расходы на ее проведение Дуров взял на себя. Также уточняется, что количество мест ограничено.

Предприниматель Павел Дуров в июле признался, что у него есть более 100 биологических детей.

Он рассказал, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы.

Дети Telegram Павел Дуров Москва
09 ноября 2024, 08:17
Умер американский актер Тони Тодд
Freepik
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В США в возрасте 69 лет скончался известный актер Тони Тодд. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, мужчина умер у себя дома в Лос-Анджелесе 6 ноября.

Тодд начал актерскую карьеру в 1980-х и сумел завоевать популярность поклонника благодаря своим запоминающимся ролям. Во франшизе «Пункте назначения» Тодд сыграл роль таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, появлявшегося в трех фильмах серии.

Среди фанатов появилось мнение, что персонаж Тодда являлся олицетворением смерти в картине, однако режиссеры эту версию не подтвердили. В шестой части кинофраншизы ожидалось возвращение в сюжет, у зрителей могла появиться возможность узнать о прошлом персонажа Бладуорта больше.

В конце октября стало известно о смерти известного актера дубляжа, озвучки и рекламы Михаила Демчука в возрасте 40 лет. Он сыграл в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

США Кино Актеры
08 ноября 2024, 14:06
Чулки и бриллианты. Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Global Look Press
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Известная актриса Моника Беллуччи приняла участие в съемке для известного журнала Elle China. Кадрами она поделилась на странице в Instagram*.

Актриса позировала для камеры в смелых образах, а также украшениях французского бренда Cartier.

Судя по публикации Беллуччи, журнал подготовит два варианта обложки. В одном она предстанет с колье в виде обвившейся вокруг шеи ящерицы и в лакированном плаще, а в другом - в длинных лакированных перчатках и наряде с глубоким декольте.

На шее у звезды - массивное украшение с двумя камнями небесного оттенка. Также на фотосессии она примерила фантазийное платье в пол и полупрозрачное одеяние.

В июне прошлого года 60-летняя Беллуччи призналась, что встречается с режиссером Тимом Бертоном.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Кино
08 ноября 2024, 09:03
Меладзе взвинтил цену за пение на новогодних корпоративах
РИА «Новости»
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Сбежавший из России певец Валерий Меладзе серьезно увеличил расценки за свои выступления на новогодних корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, артист поднял запросы по гонорару на три миллиона рублей и теперь просит 15,5 миллиона за выступления. При этом выступать он готов в любой точке мира с часовой программой, добавил собеседник Shot.

В бытовом плане запросы исполнителя не поменялись - Меладзе готов жить и в четырехзвездочном отеле, из еды требует лишь чай и варенье из черешни. Но перед выходом на сцену артист требует, чтобы в гримерке были две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и кока-кола.

В августе стало известно, что Меладзе вновь захотел выступать в России. Он запланировал организовать юбилейный тур по стране в июне 2025 года в честь своего 60-летия.

Концерты Музыка

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