«Сама себя высекла». Суханкина отреагировала на скандал с экс-коллегой по «Миражу»

Певица Наталия Гулькина подала в суд на бывшую коллегу по группе «Мираж» Маргариту Суханкину из-за слов, которые, по ее мнению, порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она потребовала взыскать с обидчицы почти шесть миллионов рублей. В беседе с изданием « Комсомольская правда » Суханкина высказала свою точку зрения на конфликт.

По ее словам, скандальное интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», в котором она прошлась по своей экс-коллеге, ее уговорил дать продюсер Сергей Лавров. Она уточнила, что все годы молчала, несмотря на выпады участниц в ее сторону, хотя ей тоже было, что рассказать.

«Я сразу заявила, что, если соглашусь, то буду говорить правду, какой бы неприглядной она не была. И еще раз - мое интервью было вторым. Первой рот открыла Гулькина», - подчеркнула Суханкина.

Она добавила, что решила все рассказать про свою бывшую коллегу, потому что та оговорила Лаврова, который, якобы, дарил ей подарки с намеками.

«Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом, я не называла ее ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений», - отметила она.

Суханкина заявила, что ждет суд, который изучит документы. Она предположила, что ее бывшая коллега просто хочет увеличить аудиторию и привлечь внимание к себе, так как процесс только подогреет интерес к резонансному интервью.

«У Гоголя в Ревизоре есть такая фраза „сама себя высекла“, вот мне кажется, это про Наталью», - заключила она.

Ранее участник группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о характере певицы Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных.