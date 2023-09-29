Сафронов заявил, что памятник Моисееву сделали в стиле бандитских 90-х

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Сафронов выразил уверенность в том, что скульптор к своей работе отнесся очень серьезно и профессионально. Но, по мнению художника, автор памятника Моисееву мог бы проявить большую фантазию.

«А этот монумент довольно стандартен - похожих много на могилах и чиновников, и людей, которые погибали в разборках еще в далекие 90-е», - сказал Сафронов.

Он также добавил, что Моисеев на памятнике не похож на себя в реальной жизни. Однако, как подчеркнул Сафронов, сам факт появления монумента на надгробии певца в срок - это хорошо.

Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Певец ушел из жизни 27 сентября 2022 года. Он перенес три инсульта, после чего долгое время восстанавливался. Борис Моисеев редко появлялся на публике. Из-за плохого самочувствия артисту было тяжело общаться с людьми. Моисееву было 68 лет.

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