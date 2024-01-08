Садальский рассказал, как Михалков помог семье Рязанова

Он напомнил, что во время болезни Рязанов отказывался принимать от Михалкова помощь. Однако вскоре после смерти режиссера его супруга Эмма обратилась именно к его сопернику, благодаря чему Рязанов получил место захоронения.

Садальский заявил, что таким образом жена нарушила завещание мужа, который хотел быть похоронен вместе со своей первой супругой Ниной. По словам актера, Рязанов успел придумать памятник для совместной могилы. Поступок Эммы Садальский назвал «верхом лицемерия».

Сам Михалков, несмотря на помощь Рязанову, не воздерживался от критики в адрес режиссера. В частности, он отказался называть его картины «настоящим кино».

Ранее порции критики от Михалкова удостоился и актер Олег Меньшиков. Режиссер обвинил его в отказе от главной роли в картине «12» и уходе со съемок второй части фильма «Утомленные солнцем».