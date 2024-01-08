08 января 2024, 02:43

Садальский рассказал, как Михалков помог семье Рязанова

РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков поспособствовал захоронению своего коллеги по киноцеху Эльдара Рязанова на Новодевичьем кладбище, несмотря на разногласия. Об этом в своем Telegram-канале заявил актер Станислав Садальский.

Он напомнил, что во время болезни Рязанов отказывался принимать от Михалкова помощь. Однако вскоре после смерти режиссера его супруга Эмма обратилась именно к его сопернику, благодаря чему Рязанов получил место захоронения.

Садальский заявил, что таким образом жена нарушила завещание мужа, который хотел быть похоронен вместе со своей первой супругой Ниной. По словам актера, Рязанов успел придумать памятник для совместной могилы. Поступок Эммы Садальский назвал «верхом лицемерия».

Сам Михалков, несмотря на помощь Рязанову, не воздерживался от критики в адрес режиссера. В частности, он отказался называть его картины «настоящим кино».

Ранее порции критики от Михалкова удостоился и актер Олег Меньшиков. Режиссер обвинил его в отказе от главной роли в картине «12» и уходе со съемок второй части фильма «Утомленные солнцем».

Кино Режиссер Никита Михалков
08 января 2024, 03:02
Умерла мать Натальи Штурм
РИА «Новости»
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Певица Наталья Штурм сообщила о недавней смерти матери в личном блоге в социальных сетях. Артистка выложила видео, на котором поделилась своей утратой с поклонниками.

«Надо дышать, дышать… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», - сказала она Исполнительница не стала раскрывать причину смерти матери. Женщина ушла из жизни в четверг, 4 января. Елена Константиновна отметила 90-летний юбилей прошлым летом.

В комментариях к посту слова поддержки в адрес Штурм выразил певец Прохор Шаляпин.

«Мои глубокие соболезнования. Мама - это святое. Тут все слова лишние», - написал выпускник «Фабрики звезд».

В декабре певице пришлось пережить неприятную ситуацию. Она получила травму головы после того, как ее выбросили из автомобиля на Красноармейской улице в Москве. Наталью Штурм госпитализировали, в больнице у нее диагностировали гематому. Авария произошла, когда певица выходила из двора.

Больницы Музыка Москва
08 января 2024, 01:53
Первый канал убрал номер Киркорова из шоу «Рождество с Григорием Лепсом»
РИА «Новости»
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Выступления артистов Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады записывали еще 24 декабря. В эфире Первого канала его показали в записи. По данным издания, шоу открывал Киркоров с песней «Летите, летите», но телезрителям этого номера не показали. Также исчезли дуэты артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Также в эфире не было выступления певицы Глюкозы с песней «Мурашки». Анонсов выступлений артистов не нашли и на официальной странице Первого канала.

Участие в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой закончилось для многих звезд шоу-бизнеса отменой концертов, также исполнителей убрали из новогодних шоу и фильмов. После этого Киркоров записал видео с извинениями.

Первый канал Филипп Киркоров Песни Анастасия Ивлеева
08 января 2024, 00:47
Шура иронично оценил скандалы с журналистами
РИА «Новости»
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Певец Шура всегда найдет, что ответить в разговоре с журналистами. При этом без скандалов с представителями СМИ у него не обходится, признался артист в беседе с Пятым каналом.

По словам Шуры, он всегда честно общается с журналистами благодаря богатому жизненному опыту.

«Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний. У меня есть ответы на все вопросы, которые задают, мне на это везет», - сказал певец.

При этом исполнитель хита «Твори добро» считает, что с некоторыми представителями прессы конфликты неизбежны, а критика с его стороны идет на пользу оппонентам.

Продолжая тему скандалов, Шура вспомнил о недавней ссоре с блогером Валей Карнавал. Тогда он припомнил ей ссору с Ларисой Долиной, отметив, что после того случая Карнавал заметно «выросла».

Ранее певец Шура объяснил причину популярности песен 90-х , в том числе и своих хитов. По его словам, что легче взять и обработать старые композиции, чем писать новые.

Скандалы Песни Музыка История
08 января 2024, 00:18
Леонид Агутин улетел дать концерт в Дубае и породил множество слухов
РИА «Новости»
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Сообщивший на своей странице в Instagram* о поездке в Дубай для живого концерта в крупнейшем в ОАЭ зале The Agenda певец Леонид Агутин породил множество слухов, которые растиражировали СМИ. В частности, журналисты связали отъезд артиста с фейковым сообщением о его ссоре с певцом Shaman на съемках «Песни года».

Продюсеры объяснили что съемка шоу проходила в разные дни , поэтому певцы никак не могли выступать вместе.

Также поездка Леонида Агутина в Дубай никак не связана с фестивалем «Жара», который пройдет в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. У выступления Агутина и популярного мероприятия не совпадают даты. Фестиваль начнется на следующий день после концерта.

Кроме того, никто Леонида Агутина, в отличие от других звезд российской эстрады, от показа на телевидении не отлучал. Об этом свидетельствует его выступление в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему». Вместе с Александром ST Степановым певец представил новый вариант своего старого хита «Парень чернокожий».

Поклонникам, которые хотят посетить живые выступления Леонида Агутина, придется дождаться лета.

29 июня певец выступит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, а 29 июля зрители смогут увидеть его на Большой спортивной арене «Лужников».

В начале декабря Леонид Агутин перенес операцию по удалению блуждающего тромба. Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram*. Он подчеркнул, что почувствовал недомогание дома и тут же обратился в больницу. После диагностики врачи приняли решение о срочной операции. Артист подчеркнул, что все прошло хорошо и в скором времени он снова начнет давать концерты.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Концерты Россия Музыка Дубай

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