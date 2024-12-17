17 декабря 2024, 09:10

Рядом с телом бывшего мужа Анны Седоковой нашли предсмертное послание

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса нашли мертвым в Москве, рядом с ним лежал телефон с посланием. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

По неуточненным данным, он свел счеты с жизнью. Тело Тиммы нашли в подъезде. Рядом с ним лежал телефон с надписью на обоях.

«Позвоните Анне», - было написано на заставке.

Накануне у Седоковой был день рождения - ей исполнилось 42 года. Экс-супруг трогательно поздравил ее с праздником в соцсетях.

В октябре певица подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но брак трещал по швам.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Это был третий брак артистки. С первым мужем Валентином Белькевичем она пробыла с 2004 по 2006 год, потом развелась и вышла за бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году, но их отношения тоже закончились через два года.

Соцсети Отношения Брак Москва
17 декабря 2024, 09:09
Экс-муж Седоковой мог погибнуть из-за асфиксии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма, предположительно, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, тело нашел постоялец хостела, где мужчина жил в последнее время. Спортсмен сильно переживал из-за трудностей в отношениях с бывшей женой, добавил источник канала. И вот в день ее рождения спортсмена не стало. Вчера Седоковой исполнилось 42 года.

Тимму нашли между первым и вторым этажами гостиницы в Москве. Рядом с его телом лежал смартфон с номером телефона певицы на заставке.

«Наберите Анне», - было написано около номера.

На место ЧП оперативно вызвали скорую. Специалисты проверят кровь спортсмена на наличие психотропных веществ.

Анна Седокова подала на развод в октябре. Они поженились с Янисом в 2020 году, когда тот играл за «Химки». Потом баскетболист перешел в американский клуб, поэтому паре пришлось жить на две страны.

Спортсмены Отношения Москва Анна Седокова
17 декабря 2024, 03:58
Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи обнаружили тело третьего мужа певица Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимма. Он оставил предсмертное послание, сообщил Telegram-канал «112».

Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Он оставил на заставке своего мобильного номер бывшей жены и просьбу позвонить ей. По предварительной версии, Тимма наложил на себя руки.

Перед смертью баскетболист в соцсетях поздравил Седокову с днем рождения. Они заключили брак в 2020 году, когда Тимма играл за «Химки», но потом жили на две страны - спортсмен перешел в американский клуб. В октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» подала заявление на развод.

Седоковой 41 год, брак с Тиммой стал для нее третьим. До этого она состояла в отношениях с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Певица растит двух дочерей и сына.

Громкие разводы Анна Седокова
17 декабря 2024, 03:36
Шестилетняя дочь Заворотнюк поставила отцу ультиматум
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, о чем попросила отца, фигуриста Петра Чернышова, его шестилетняя дочь. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Вдовец актрисы растит дочь один. В октябре ей исполнилось шесть лет.

Навка, которая была близкой подругой Заворотнюк, а также помогала в ее лечении, оказывая семье финансовую поддержку, сейчас опекает малолетнюю дочь актрисы. Сам Чернышов после смерти супруги с головой ушел в работу.

Навка отметила, что девочка давно просит отца разрешить ей тренироваться на катке, но тот противится, всячески отодвигая спортивную карьеру дочери.

«Ей, правда, уже шесть лет - это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась», - рассказала спортсменка.

Навка добавила, что уже сказала девочке, что та может приехать и сказать, что для нее уже оставлены коньки. При этом выразила надежду, что Чернышов их действительно приобрел для дочери.

Ранее старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о своей беременности.

Спортсмены Фигурное катание Дети Анастасия Заворотнюк Россия Умерла Анастасия Заворотнюк
16 декабря 2024, 21:47
«Укусила выдра». Киркоров потерял сознание на съемочной площадке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Филипп Киркоров снялся в фильме «Братья», где вместе с ним главную роль сыграл юморист Денис Дорохов. Своими впечатлениями исполнитель поделился с журналистами перед премьерой кинокартины, сообщил Super.ru.

«Меня укусила выдра. Не было ни антибиотиков, ни докторов. Был только подорожник, который мне приложили. Потом из-за жары я потерял сознание на съемочной площадке», - рассказал артист.

По словам Киркорова, его напарник внес свой вклад в спасение. Дорохов делал артисту искусственное дыхание. Певец отметил, что все произошедшее с ним попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров не дождался извинений после скандала вокруг «голой вечеринки», которую организовала Анастасия Ивлеева , и жестко раскритиковал ее. Артист назвал блогершу «мерзкой крысой».

Филипп Киркоров Фильмы Премьеры Артисты

Новости по теме