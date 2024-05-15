«Рвется выступать». Сын Куклачева опроверг возвращение отца на сцену

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», - отметил сын дрессировщика.

По его словам, на самом деле артист пока восстанавливается в санатории, поэтому о конкретных сроках его выступлений говорить рано.

Сын Куклачева пояснил, что о дальнейшем творческом пути именитого дрессировщика станет известно в начале июля. Он порекомендовал поклонникам отца набраться терпения и подождать.

Юрий Куклачев оказался в больнице 12 апреля с инфарктом. Медики прооперировали его и направили на реабилитацию в санаторий. Оттуда артист записал видеообращение для поклонников , заявив, что скоро вернется на сцену.