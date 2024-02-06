06 февраля 2024, 01:17

«Русским надо услышать в песни душу». Джей Мар рассказал о музыкальных предпочтениях в России

Телеканал «360»
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В России любят русскую музыку, которая трогает за душу. Внутренний дух определяет музыкальный вкус в современном мире, об этом ведущей Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» на телеканале «360» рассказал российский артист и музыкант Джей Мар.

На вопрос Маруси, почему в России так плохо финансируют молодых исполнителей, Мар ответил, что у крупных лейблов отбором занимаются люди без вкуса, которые не понимают, кто «выстрелит».

Музыкант считает, что музыкальный бизнес в РФ построен на людях, которые не должны иметь никакого отношения к музыке. Они отбирают исполнителей по своему вкусовому предпочтению, «непонятному и несформированному», считает Мар. При этом огромное количество молодых и классных музыкантов могли бы способствовать развитию отрасли.

При этом не так важно, насколько хорошо человек поет. Это может быть смонтированная композиция «на полушепоте», но если она передает эмоцию, то исполнитель становится «чем-то», уверен музыкант.

«От спроса появляется предложение. Поэтому у нас много странной музыки танцевально-коленной <…> с русско-народной ноткой и повторяющимся мотивом», - отметил собеседник Маруси.

Джей Мар в беседе с ведущей «360» также рассказал о начале своей карьеры и популярности, а также высказал мнение о творчестве уехавших из России артистов.

Песни Россия Музыка Бизнес
05 февраля 2024, 18:30
«Решение зрело». Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Ялты
РИА «Новости»
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«Русская община Крыма» направила руководству Ялты обращение с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания почетного жителя города. Общественники считают, что исполнительница проявила неуважение к жителям Крыма и не заслуживает этого звания, рассказал «360» зампред организации Владимир Резанов.

«Она еще с 2014 года не приняла Крым российским. Это полнейшее неуважение к крымчанам, которые подавляющим большинством приняли решение вернуться домой», - отметил он.

Общественник добавил, что артистку следовало лишить звания еще тогда. По его мнению, ялтинцы поддержат эту инициативу.

«Это решение зрело, и сейчас мы в этом вопросе пытаемся поставить точку», - заключил Владимир Резанов.

Ранее СМИ писали, что певица попыталась продать свой отель в Ялте, опасаясь, что ее недвижимость в России национализируют и выставят на торги.

Крым Россия Музыка
05 февраля 2024, 11:34
Бригада медиков прибыла к народной артистке России Галине Бесединой
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Народной артистке России Галине Бесединой стало плохо. Она вызвала бригаду медиков на дом, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, 78-летняя артистка позвонила не в скорую помощь, а сразу в городскую больницу, и пожаловалась на самочувствие. Из медицинского учреждения к ней домой прибыла бригада медиков. Ей оказали необходимую помощь и не стали забирать в больницу. Народная артистка осталась дома.

Галина Беседина - советская и российская исполнительница и поэтесса. Она является художественным руководителем Центра русского романса.

В январе стало известно о госпитализации 89-летней актрисы Валентины Талызиной. Сама артистка рассказала «360», что чувствует себя хорошо. Она отметила, что попала в больницу с бронхитом.

Талызину выписали спустя две недели.

Год назад артистка также заболела. Она вызывала скорую помощь из-за резкого падения температуры тела. При этом актриса опровергла информацию о госпитализации и потере сознания.

Больницы Музыка
05 февраля 2024, 11:28
Анфиса Чехова опоздала на рейс в Сочи из-за короткой посадки
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Ведущая Анфиса Чехова в Сочи не успела сесть в самолет на рейс «Аэрофлота», так как посадка продлилась меньше семи минут. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Рейс, на котором летела Чехова, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале. Когда информацию о вылете объявили, телеведущая без остановок дошла до стойки вылета, но посадка уже закончилась. Чехова заявила, что путь через все здание занял у нее семь минут, но она все равно не успела.

По словам звезды, многие сотрудники аэропорта поделились с ней, что в Сочи регулярно возникают подобные ситуации. Российская телеведущая назвала происходящее бардаком и призвала руководство воздушной гавани обратить на это внимание. По подсчетам Чеховой, иногда пассажирам давали на посадку всего пять минут.

Ранее самолет, летящий в Сочи, задержали в Перми из-за авиадебошира - мужчина перед вылетом устроил скандал. Из-за неадекватного поведения хулигана самолет вылетел с опозданием на полчаса.

Сочи Аэрофлот Самолеты
05 февраля 2024, 00:53
Елена Ваенга рассказала о горе в своей семье
РИА «Новости»
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Певица Елена Ваенга сообщила в в Instagram* о тяжелой утрате в своей семье. Скончалась ее 97-летняя бабушка Надежда Георгиевна.

«Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. <…> Сегодня моя бабушка умерла», - написала звезда.

Ваенга неоднократно призналась, что всегда восхищалась жизнелюбием близкого человека. По словам артистки, бабушка была для нее достойным примером. Она унаследовала от Надежды Георгиевны любовь к комнатным растениям и любила готовить с ней обеды.

Певица посвятила родственнице несколько своих композиций, самая известная из них называется «Бабушка». Ваенга также пожелала своим поклонникам прожить долгую и счастливую жизнь.

В декабре актриса Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Ей сразу же оказали первую медицинскую помощь.

*Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Россия Театры Актеры

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