«Русским надо услышать в песни душу». Джей Мар рассказал о музыкальных предпочтениях в России

На вопрос Маруси, почему в России так плохо финансируют молодых исполнителей, Мар ответил, что у крупных лейблов отбором занимаются люди без вкуса, которые не понимают, кто «выстрелит».

Музыкант считает, что музыкальный бизнес в РФ построен на людях, которые не должны иметь никакого отношения к музыке. Они отбирают исполнителей по своему вкусовому предпочтению, «непонятному и несформированному», считает Мар. При этом огромное количество молодых и классных музыкантов могли бы способствовать развитию отрасли.

При этом не так важно, насколько хорошо человек поет. Это может быть смонтированная композиция «на полушепоте», но если она передает эмоцию, то исполнитель становится «чем-то», уверен музыкант.

«От спроса появляется предложение. Поэтому у нас много странной музыки танцевально-коленной <…> с русско-народной ноткой и повторяющимся мотивом», - отметил собеседник Маруси.

Джей Мар в беседе с ведущей «360» также рассказал о начале своей карьеры и популярности, а также высказал мнение о творчестве уехавших из России артистов.