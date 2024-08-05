05 августа 2024, 12:35

Русская возлюбленная Джонни Деппа поделилась редким фото с ним

Global Look Press
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Модель и косметолог из Екатеринбурга Юлия Власова, которую называют возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа, разместила в социальной сети Instagram* редкое фото с ним. Она это сделала по просьбе подписчиков.

На черно-белых кадрах девушка предстала в объятиях артиста. На Деппе был пиджак, шляпа и очки в массивной оправе. Он крепко обнимал спутницу и показывал в камеру средний палец.

«Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», - подписала снимок на английском языке Власова.

По ее словам, она - полиглот. Девушка, помимо русского, знает - английский, чешский и словацкий языки.

Источники из окружения Деппа рассказали журналистам, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Модели Отношения Актеры Джонни Депп Шоу-бизнес
05 августа 2024, 13:36
Киркоров удивил туристов внешним видом на пляже в Сочи
Global Look Press
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Туристы изумились, когда увидели на пляже Черного моря народного артиста России Филиппа Киркорова. Видео с певцом разместили в местном Telegram-канале «Это Сочи, Детка!».

Киркоров внезапно появился на пляже в шляпе с широкими полями и пиджаке. Его сопровождали несколько охранников.

Кто-то из отдыхающих начал снимать артиста на камеру смартфона, а другие - аплодировать и кричать «Браво!».

Авторы публикации с юмором прокомментировали произошедшее, отметив, что певец экономный и пришел к морю со своим навесом.

Сам Киркоров пока не выкладывал в соцсетях ни фотографий, ни видеороликов с места.

Недавно он застрял в горах из-за проливных дождей в Краснодарском крае. Артисту вместе со съемочной группой фильма «Братья» удалось благополучно выбраться из каньона и добраться до сочинского отеля.

Отдых Филипп Киркоров Сочи Шоу-бизнес
05 августа 2024, 13:13
Стало известно о возвращении Пугачевой в Москву
РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева приедет в Москву вместе с детьми до конца лета. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По их данным, певица должна была приехать в Россию в начале лета. Однако ее планы нарушила неспокойная обстановка в Израиле, из-за которой ей пришлось находиться на Кипре. Сейчас Пугачева отдыхает в Прибалтике, и может без всяких препятствий добраться до Москвы.

Авторы статьи предположили, что артистка приедет на Родину не одна, а вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой.

«В разговоре с близкими друзьями, обещая свой приезд, она употребила местоимение „мы“», - отметило издание.

В любом случае семья вернется в Россию в неполном составе, так как муж певицы юморист Максим Галкин* останется за границей в ожидании вердикта Верховного суда. Он пытается обжаловать отказ в снятии с него статуса иноагентов.

Журналисты уточнили, что Пугачева планировала в России обновить часть документов, проверить свое имущество и повидаться с друзьями.

Недавно Галкин* публично унизил Примадонну. Во время проливного дождя юморист оставил жену без зонта, чтобы самому не намокнуть.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Израиль Дети Семья Россия Алла Пугачева Максим Галкин Иноагенты Москва Шоу-бизнес
05 августа 2024, 12:28
Группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности
Global Look Press
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Американская рок-группа Aerosmith объявила, что завершает гастрольную деятельность. Причиной этому стали проблемы с голосовыми связками у вокалиста Стивена Тайлера, сообщил коллектив на странице в социальной сети X.

Группа объявила об отмене прощального тура Peace Out, который должен был продлиться до 2025 года. Врачи не смогли полностью восстановить голосовые связки Тайлера.

«К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы, как братья, приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены», - поделились музыканты.

Группа выразила благодарность слушателям и заверила, что благодаря их поддержке им удалось войти в историю рок-н-ролла.

Aerosmith была основана в США в 1970 году, а в 1973-м у них вышел дебютный альбом. Ранее коллектив уже приостанавливал деятельность из-за медицинских проблем у участников. Так из-за проблем с плечом группу покинул барабанщик Джоуи Крамер, который когда-то предложил название Aerosmith.

США Музыка
05 августа 2024, 11:33
«Семья — это моя большая точка опоры». Дочь Заворотнюк — о жизни после смерти матери
Global Look Press
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна проживает первое лето без матери. В социальной сети Instagram* она рассказала поклонникам, как ей удается справляться с утратой.

«Семья - это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», - пояснила блогер.

Недавно Заворотнюк вернулась из Нижегородской области. Она и ее бабушка навещали родственников. Блогер отметила, что больше всего путешествие ей запомнилось теплым приемом и гостеприимством близких.

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Артистка скончалась после пятилетней борьбы с раком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Заворотнюк Блогеры Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк

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