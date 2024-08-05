Русская возлюбленная Джонни Деппа поделилась редким фото с ним

Читайте нас в:

На черно-белых кадрах девушка предстала в объятиях артиста. На Деппе был пиджак, шляпа и очки в массивной оправе. Он крепко обнимал спутницу и показывал в камеру средний палец.

«Это единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей», - подписала снимок на английском языке Власова.

По ее словам, она - полиглот. Девушка, помимо русского, знает - английский, чешский и словацкий языки.

Источники из окружения Деппа рассказали журналистам, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.