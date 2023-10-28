28 октября 2023, 21:52

«Руки оторвать мало». Галкина осудили за песни Шатунова и Цоя

РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* уехал из Израиля на гастроли по странам Европы. Свою новую концертную программу он решил разбавить песнями Виктора Цоя и Юрия Шатунова, чем вызвал негодование их поклонников. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Особенно из разозлило исполнение песни «Белые розы». После этого фанаты Шатунова попросили скандального продюсера Андрея Разина «наслать порчу» на Галкина*. Шоумен не стал ограничиваться творчеством «Ласкового мая» и спел песню «Группа крови» Виктора Цоя. В ответ возмущенные поклонники группы «Кино» заявили, что Галкин* покушается на святое.

«Ужасное исполнение, не дотягивает, розы завяли сразу. А говорили, что песенки простенькие… за Цоя ему вообще руки оторвать мало», - отметили в Сети.

До этого Максим Галкин* на одном из концертов в Варшаве исполнил песню «Пойду утоплюсь» на украинском языке. Композиция повествует о том, что у лирического героя прошла любовь, поэтому ему осталось только утопиться.

*Максима Галкина признали иноагентом в России.

Песни Виктор Цой Юрий Шатунов Максим Галкин Иноагенты
29 октября 2023, 03:35
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Кинопоиск
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Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в легендарном сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 года. По информации американских СМИ, актер утонул в джакузи у себя дома. Об этом сообщил портал TMZ.

США Сериалы Кино Актеры
29 октября 2023, 01:09
«Немного возбуждаюсь». Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен
РИА «Новости»
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Российский актер Гоша Куценко признался, что любит целоваться с партнершами в кино и готов сколько угодно сниматься в откровенных сценах. Об этом он рассказал в эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сейчас Куценко играет в сериале «Скорая помощь» главную роль, поэтому ему довольно часто приходится изображать любовь со своей партнершей Мариной Доможировой, ведь по сценарию они являются супружеской парой.

В беседе с Лерой Кудрявцевой артист признался, что ответственно подходит к съемкам откровенных сцен, чтобы для зрителей все выглядело реалистично. По его словам, в кадре нужно целоваться по-настоящему.

Кроме того, Куценко даже просил режиссеров добавить в сценарии больше откровенных сцен. На вопрос о том, как проходят съемки подобных эпизодов, гость шоу отметил, что он старается отталкиваться от своих партнерш и прилагать все усилия, чтобы им было комфортно.

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене», - признался актер.

Ранее Куценко рассказал, что языковой барьер помешал ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
29 октября 2023, 00:25
Россиян напугало исчезновение Пугачевой после появления одинокого Галкина на Кипре
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева перестала появляться в публичном пространстве после обострения ситуации между Палестиной и Израилем. И после того, как Максима Галкина* вместе с дочерью заметили на Кипре, в социальных сетях поползли слухи, что примадонна российской эстрады тоже перебралась на остров.

К таким же выводам пришли журналисты.

Сайт kp.ru напомнил , что в 2017 году звездная пара приобрела на острове недвижимость по программе инвестиции в обмен на гражданство. Паспорта страны - члена Евросоюза открыли для них безвизовый въезд в 166 стран мира.

По данным издания квартиру Пугачева и Галкин* купили в элитной высотке One на берегу Средиземного моря за 10 миллионов евро. Журналисты утверждали, то это самый дорогой жилой комплекс Лимасола.

О том, что после покупки прошло шесть лет, а со временем недвижимость теряет в цене, авторы материала в расчет не взяли. При этом, по информации «Московского комсомольца» , никакой квартиры Пугачева и Галкин* на Кипре не покупали. Об этом изданию заявила кипрский риелтор Татьяна, которая занимается продажей элитной недвижимости.

Она пояснила, что Пугачева и Галкин* прилетали на остров несколько лет назад и сходили в самый дорогой ресторан, где их поймали фотографы. С тех пор на Кипре их не видели. Она добавила, что в башне One в основном живут греческие бизнесмены и звезды, поэтому вся информация о квартирах там засекречена.

«Никто не станет рисковать своей карьерой. При желании данные о покупке недвижимости того или иного человека вы можете найти в земельном реестре Кипра, если кто-то из местных вам поможет», - заявила Татьяна.

Давно живущая в Лимассоле, но имеющая отношение к российскому шоу-бизнесу собеседница журналистов заявила, что если Пугачева и Галкин* купили квартиру в элитном комплексе, то только в качестве вложения денег.

«Алла предпочитает находиться в собственном доме, а не там, где много соседей», - пояснила она.

Но эти опровержения не сработали. В социальных сетях россияне продолжают поиски исполнительницы, пытаясь установить ее местоположение.

*Максим Галкин - внесен Минюстом России в список иностранных агентов

Кипр Журналистика Россия Алла Пугачева Максим Галкин
28 октября 2023, 22:21
Умерла звезда сериала «Санта-Барбара»
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Американский актер Ричард Молл, сыгравший в «Санта-Барбаре» и «Спасателях Малибу», умер в США на 82-ом году жизни. Причины его смерти не раскрыли, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Семья артиста рассказала, что Молл скончался 26 октября в своем доме в Калифорнии.

Зрители впервые увидели артистка на экранах в 70-х года прошлого века. На его счету множество ролей в сериалах, известных в том числе и на территории России. Актер снимался в теленовеллах «Санта-Барбара», «Спасатели Малибу», «Горец», «Женаты с детьми» и других.

Также Молл занимался озвучкой, именно его голосом разговаривает герой Харви Денту в анимационных сериалах о Бэтмене.

Ранее стало известно о смерти актера Ника Бенедикта.

Звезда «Санта-Барбары» скончался в госпитале Аризоны во время операции. Ему было 77 лет.

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