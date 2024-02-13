«Руки не держат». Дану Борисову нашли без сознания в Москве

По словам матери телеведущей, после звонка внучки она сразу подумала, что дочь снова употребляла наркотики, ведь при ее хроническом заболевании возможны рецидивы. Она даже перерыла ее квартиру в поисках запрещенных веществ, но ничего не нашла.

Приехавшим медикам Борисова пожаловалась на сухость во рту, головокружение, тошноту и низкое давление. Телеведущую отправили в одну из клиник Москвы. После того, как светская львица пришла в себя, она связалась с дочерью и матерью.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит», - призналась Борисова.

Телезвезда могла попасть в больницу после того, как начала делать инъекции широко разрекламированного препарата для диабетиков, сообщил StarHit.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что употребление без назначения врача нашумевшего препарата «Оземпик», который считается одним из самых мощных средств в борьбе с лишним весом, грозит заражением кишечника.