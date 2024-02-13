13 февраля 2024, 00:23

«Руки не держат». Дану Борисову нашли без сознания в Москве

РИА «Новости»
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Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь. Об этом сообщила «Экспресс газета».

По словам матери телеведущей, после звонка внучки она сразу подумала, что дочь снова употребляла наркотики, ведь при ее хроническом заболевании возможны рецидивы. Она даже перерыла ее квартиру в поисках запрещенных веществ, но ничего не нашла.

Приехавшим медикам Борисова пожаловалась на сухость во рту, головокружение, тошноту и низкое давление. Телеведущую отправили в одну из клиник Москвы. После того, как светская львица пришла в себя, она связалась с дочерью и матерью.

«У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит», - призналась Борисова.

Телезвезда могла попасть в больницу после того, как начала делать инъекции широко разрекламированного препарата для диабетиков, сообщил StarHit.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что употребление без назначения врача нашумевшего препарата «Оземпик», который считается одним из самых мощных средств в борьбе с лишним весом, грозит заражением кишечника.

Наркотики Больницы Телевидение Дана Борисова Москва
13 февраля 2024, 01:08
Юлия Паршута подралась на телешоу «Выжить в Самарканде»
РИА «Новости»
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Певица из Сочи Юлия Паршута устроила драку во время очередного испытания на съемках второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

В начале нового этапа соревнований ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили участникам, что звезды и простые участники станут одной командой и будут жить в горном лагере. Каждый начнет играть только за себя.

На первом испытании игрокам предстояло освободиться от цепей, чтобы успеть прибежать на набережную и сесть в лодку, рассчитанную на семь человек. При этом в шоу осталось девять участников.

Именно на этом испытании Паршута вступила в драку с участницей народной команды Кристиной Орловой, желая отстоять свои позиции. В результате певица случайно сломала реквизит. В ситуацию вмешался ведущий, вынужденный изменить правила игры.

Во время этого испытания Паршута на несколько секунд опередила Орлову, успев занять место в лодке.

Ранее медики экстренно увезли школьницу со съемок киножурнала «Ералаш» в Москве.

Девочка получила ожог от лопнувшей трубы отопления.

Драки Музыка Телевидение
13 февраля 2024, 00:12
Ушла из жизни монтажер фильма «Трудно быть богом» Мария Амосова
РИА «Новости»
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Одна из старейших сотрудников «Ленфильма», режиссер монтажа Мария Амосова умерла в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальном сайте киностудии.

Мария Амосова в качестве монтажера работала с такими режиссерами как Алексей Герман-старший, Глеб Панфилов и Владимир Бортко. Она принимала участие в создании легендарных фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Блондинка за углом», «Русский транзит», «Трудно быть Богом» и других.

Кроме того, она преподавала в Высшей школе режиссеров и сценаристов и на кафедре режиссуры в СПБГИКиТ. Лекции по монтажу Мария Амосова читала также в мастерских Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Сергея Овчарова.

Прощание пройдет в среду, 14 февраля.

Санкт-Петербург Режиссер Фильмы
12 февраля 2024, 23:42
Жителей Зеленограда и Красногорска оставили без концертов Газманова
РИА «Новости»
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Запланированные на 10 и 11 февраля концерты народного артиста России Олега Газманова в Зеленограде и Красногорске не состоялись. Организаторы мероприятий не заключили необходимые договоры с артистом. Об этом Олег Газманов написал н а своей странице во «ВКонтакте».

Выступления певца планировались в рамках его юбилейного тура, посвященного его 55-летию творческой деятельности. Газманов подчеркнул, что с сожалением сообщил зрителям о своих отмененных выступлениях. Он добавил, что уверен в том, что концерты состоятся, но позже.

«Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», - подытожил артист.

В феврале в графике Олега Газманова практически не осталось свободных дней без выступлений. Певец даст концерты в Волгограде, Саратове и Самаре. В День защитника Отечества он проведет творческую встречу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, в планах у артиста выход на сцену в спектакле «Вера. Надежда. Любовь», а также выступление на торжественном мероприятии, посвященного 35-летию выхода 40-й армии из Афганистана.

В начале ноября прошлого года Олег Газманов представил на международной выставке «Россия» на ВДНХ свое новое шоу «Родники» с участием молодых исполнителей, которые представили собственные версии его главных хитов.

В беседе с «360» Газманов отметил, что сама идея такого концерта появилась на арт-кластере «Таврида» и подготовка шла каждый год. Выступлением своих подопечных артист остался доволен и признался, что некоторые песни он готов снова включить в свой репертуар, но молодые артисты представили их лучшую версию.

Красногорск Концерты Россия Москва
12 февраля 2024, 21:08
Молодая жена Петросяна не прервала поездку в Китай из-за госпитализации мужа
Соцсети
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Госпитализация 78-летнего супруга с переломом предплечья не стала поводом для прерывания поездки по Китаю супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Бурхуновой. На своей странице в Instagram* она продолжила публиковать фото и видео из соседней страны, никак не комментируя состояние мужа.

Согласно публикациям, в Пекине Татьяна Бурхунова находится третий день. Она уже посетила новогоднюю ярмарку, местный цирк, а также ресторан высокой кухни. В Россию она планирует вернуться в субботу.

По данным Пятого канала , уже после сообщения о госпитализации Петросяна его супруга выходила в прямой эфир с подписчиками своего блога. Но интересоваться здоровьем мужа не стала, а спросила только нормальный ли звук в опубликованных видео.

Евгений Петросян попал в Боткинскую больницу Москвы после неудачного падения во время прогулки по центру столицы.

Источник «360» сообщил, что у артиста диагностировали перелом правого плеча. В качестве временной меры медики наложили гипс, но для восстановления кости потребуется операция.

Собеседник уточнил, что проходящий лечение артист находится в больнице не под своей фамилией.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Больницы Россия Евгений Петросян

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