Рудковская отчитала Тутберидзе за комментарий по поводу дисквалификации Валиевой

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка - это буквально „я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва“», - написала продюсер, отметив, что сначала восприняла пост Тутберидзе как фейк.

По словам Рудковской, тренер должна была до последнего стоять на защите своей ученицы, причем не только перед миром и страной, но и перед ней самой. Нельзя было взваливать вину на девушку.

Продюсер оценила происходящее, как трагикомедию и неудачную постановку пьесы «Не виноватая я, он сам пришел».

Ранее Валиева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации на четыре года , опубликовав в социальных сетях ролик со своим выступлением. На видео прозвучал отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.