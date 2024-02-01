01 февраля 2024, 02:33

Рудковская отчитала Тутберидзе за комментарий по поводу дисквалификации Валиевой

РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская жестко раскритиковала комментарий тренера Этери Тутберидзе по поводу дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. В своем Telegram-канале она осудила ее за высокомерие, отметив, что та должна была взять вину на себя.

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка - это буквально „я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва“», - написала продюсер, отметив, что сначала восприняла пост Тутберидзе как фейк.

По словам Рудковской, тренер должна была до последнего стоять на защите своей ученицы, причем не только перед миром и страной, но и перед ней самой. Нельзя было взваливать вину на девушку.

Продюсер оценила происходящее, как трагикомедию и неудачную постановку пьесы «Не виноватая я, он сам пришел».

Ранее Валиева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации на четыре года , опубликовав в социальных сетях ролик со своим выступлением. На видео прозвучал отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.

Фигурное катание Соцсети Яна Рудковская Этери Тутберидзе Камила Валиева
01 февраля 2024, 00:25
Мошенники обманули дочь актрисы Талызиной на 2,2 млн рублей
Freepik
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Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова отдала мошенникам 2,2 миллиона рублей, когда ее мать находилась в больнице. Об этом сообщил ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Женщина рассказала полицейским, что в конце 2023 года с ней по телефону связался незнакомец, представившийся биржевым брокером. Он предложил ей заработать на валютных торгах. По его совету она зарегистрировалась на сайте и создала виртуальный кошелек, на который вносила деньги больше месяца.

Хаирова решила снять деньги после госпитализации матери с бронхопневмонией 21 января, но не смогла.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 203 000 рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15% от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», - рассказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку.

Ранее актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ.

Преступления Мошенничество Россия Деньги Полиция Актеры
31 января 2024, 22:28
Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко
РИА «Новости»
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Советский и украинский актер театра и кино Анатолий Дриженко скончался в Одессе на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра.

«Более полувека театральный корифей, известный артист театра и кино радовал своим творчеством», - отметили в некрологе.

Коллеги по театру назвали Дриженко мудрым, энергичным и искренним человеком, который был настоящей душой коллектива. Похороны актера проведут 2 февраля.

Анатолий Дриженко окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1964 году. После этого его взяли в труппу Одесского музыкально-драматического театра.

Актер активно снимался в кино. Советский зритель запомнил его по фильмам «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства» и «Год активного солнца». Также он играл в сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж». Последняя роль Дриженко была в фильме «Крепость Хаджибей» в 2020 году.

Одесса Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
31 января 2024, 21:28
Участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
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Музыкантов рок-группы «Би-2» отпустили из центра временного содержания в Бангкоке, где они находились из-за нарушения миграционных правил. Об этом сообщили в Telegram-канале группы.

«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», - уточнил канал.

Участников группы задержали в Таиланде 24 января. Они выступили на Пхукете, не имея разрешения на работу. Суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение тайского трудового законодательства.

Музыкантов депортируют в Израиль, об этом договорился израильский консул, а с российским они отказались встречаться. Гитариста Александра Умана (псевдоним - Шура «Би-2») депортируют в эту же страну.

До этого сообщили, что солист группы Егор Бортник* (псевдоним - Лева «Би-2») уже прибыл в Израиль. Как сообщили в канале группы, остальные участники на тот момент находились «в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек».

Ранее директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский заявил, что, судя по ситуации вокруг группы и их приключениям в Таиланде, складывается впечатление, что ее менеджмент страдает манией преследования и пытается раздуть антироссийский скандал на пустом месте.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Законы Россия Музыка Таиланд
31 января 2024, 15:47
«Конкуренция вообще сумасшедшая». Мичелз посоветовал российским артистам петь по-русски
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Песни, записанные на английском, не имеют успеха в России в современных реалиях. Музыкант, блогер Михаил Чикризов (Мичелз) рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о современных трендах.

Мичелз поддержал идею записывать дуэты знаменитых артистов с молодыми. Это выгодно и тем, и другим.

Русский язык и новая подача Кроме того, нужно использовать родной язык. По мнению артиста, нет смысла записывать песни на английском. Он объяснил, что треки знаменитых зарубежных рэп-исполнителей «выстрелили» не благодаря языку, а за счет подачи.

Свободные ниши Артист начинал с роликов в TikTok - записывал мужские версии женских песен. Потом стал сочинять песни для себя и других. Мичелз рассказал, что это позволило ему попробовать разные стили. По просмотрам он понял, что людям понравился «минорный русский стиль», и стал записывать ролики именно в нем.

Артист призвал перерабатывать фольклорные мотивы на новый лад. Нужно делать это креативно, сказал он.

Молодым музыкантам Мичелз рекомендовал пробовать разные площадки для продвижения - и интернет, и радио, и телевидение. Придуманный образ, по его мнению, зрители считывают в 90% случаев.

Он призвал коллег быть собой и вести себя более открыто. По мнению собеседника «360», прошла эпоха, когда вокруг артиста создавали антураж, над его амплуа работала большая команда, теперь достаточно телефона и интернета.

Музыка

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