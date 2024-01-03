03 января 2024, 04:58

Рудковская объяснила, почему не отменила приглашение Киркорова на ледовое шоу

РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель - друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

«Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить „Галя, у нас отмена“?» - отметила продюсер.

В жизни есть трудности, и Рудковская, по ее словам, переживает их вместе со своими друзьями. Даже почти не спит уже восемь суток из-за этого.

После участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой его вырезали из многих новогодних шоу и проектов.

То же самое произошло с Анну Asti , которую заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», и исполнительницей Лолитой Милявской, в связи с чем она заявила, что пора привыкать к жизни домохозяйки. Ксения Собчак тоже была участницей вечеринки, после чего потеряла несколько корпоративов. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, получила штраф в 100 тысяч рублей.

Штрафы Филипп Киркоров Фильмы Анастасия Ивлеева
03 января 2024, 03:58
Появились вырезанные из «Песни года» кадры Киркорова и Лолиты
РИА «Новости»
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Кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлели артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, опубликовал News.ru. Фрагменты с исполнителями не попали в итоговый эфир передачи из-за их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Судя по фото, король эстрады пришел на съемки в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Киркоров стоял на сцене рядом с Полиной Гагариной, Shaman (Ярославом Дроновым) и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главную композицию фестиваля «Песня остается с человеком».

Лолита Милявская была на съемках программы в черном костюме и белой рубашке. Из украшений певица выбрала серьги и кольцо с белыми камнями.

Филипп Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. В своем новогоднем обращении к поклонникам он пожаловался на врагов , отметив, что этот год очень расставил многое на свои места.

Певица Лолита Милявская ранее призналась, что была вынуждена позвонить Александру Цекало, сообщило издание Piter TV. По словам артистки, разговор с бывшим мужем состоялся по рабочему моменту.

Филипп Киркоров Песни Музыка Лолита Милявская
03 января 2024, 03:32
Ольга Орлова сбежала с дочерью в Таиланд
РИА «Новости»
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Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова улетела в Таиланд вместе с младшей дочерью Анной, причем авиаперелет оказался для артистки стрессом. Об этом сообщил журнал The Voice.

Артистка отправилась в отпуск в Таиланд вместе с коллегой Ксенией Бородиной и ее дочерьми. По словам Орловой, в аэропорту ее дочь играла в детской комнате, а в самолете устала и начала капризничать.

«Мать в стрессе. Не хотела никак спать, капризничала и устроила нам вырванные годы. Но в итоге часа три поспала. Думаю, рановато ей летать, конечно», - рассказала она.

Орлова призналась, что муж хотел оставить дочь дома, но она все же решила взять ее с собой. В результате из 10 часов полета Анна проплакала пять часов, рассказала артистка.

Орлова, как и другие отечественные знаменитости «засветилась» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Позже она извинилась за участие в этом откровенном мероприятии, уточнила kp.ru.

Ранее певица Слава высказалась о «голой» вечеринке блогера, написав в социальных сетях, что Филипп Киркоров пришел на нее с катетером в руке. ем самым артистка спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем у исполнителя.

Дети Самолеты Таиланд
03 января 2024, 01:42
«Удар в спину». Лазарев не поддержал Киркорова после бойкота на телевидении
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров после участия в откровенной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой столкнулся с бойкотом телеканалов, удаливших номера с его участием из новогодних программ. Особенно его обидела реакция коллег, включая Сергея Лазарева, которые отказались его поддержать. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично», - рассказали источники издания.

Что касается Лазарева, который ранее называл Киркорова своим другом и учителем, то он согласился на предложение заменить номер Анны Asti в новогоднем фильме про Ивана Васильевича.

И это при том, что ранее сообщили об удалении сцен с участием поп-короля, а также пересъемках таких новогодних программ и фильмов, как «Голубой огонек», финальный выпуск шоу «Маска» и ремейка картины «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон вырезали из эфира новогодней программы «Песня года». Это произошло после объявленного бойкота Киркорову на ТВ.

Музыкальные клипы Филипп Киркоров Россия Сергей Лазарев Анастасия Ивлеева Телевидение
03 января 2024, 01:29
«Новый осознанный путь». Певица Алсу намекнула на серьезные перемены в жизни
РИА «Новости»
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Певица Алсу, как и многие россияне, подвела итоги 2023 года в социальных сетях. В своем посте во «ВКонтакте» вокалистка намекнула, что в ее жизни произошли серьезные перемены.

Артистка призналась, что прошедший год для нее был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Она пожелала подписчикам в будущем году добра, терпения и человечности, а также, чтобы их окружали искренние преданные люди.

Кроме того, певица намекнула, что в ее собственной жизни произошли серьезные перемены.

«Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае - what is coming is better than what is gone [грядущее лучше, чем-то, что ушло]», - написала артистка.

Подписчики предположили, что это признание может быть связано с личной жизнью Алсу. По данным kp.ru , в браке певице не все гладко. Алсу часто появляется на публике без обручального кольца. Кроме того, недавно ее муж Ян Абрмов отметил 46-летие, но певица публично не поздравила супруга и вообще никак не прокомментировала это событие.

Алсу ВКонтакте Музыка Брак Новый год

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