Розенбаум проиграл суд из-за долгов за электричество

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По данным издания, АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату счетов за энергоснабжение в сети питерских пивных ООО «Толстый фраер».

Сначала компания потребовала с Розенбаума 302 тысячи 281 рубль, а чуть позже подала иск на 84 тысячи 66 рублей. Арбитражный суд Петербурга принял решения в пользу истца.

Исполнитель имеет несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов.

Розенбаум является основателем этих заведений. Первая пивная открылась в 2003 году. За это время в Северной столице появились шесть ресторанов.