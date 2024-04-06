Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей

«Ведущей „Давай поженимся!“ уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе могут грозить проблемы с выездом за границу», - написали авторы публикации.

Сябитова уже на пенсии и ежемесячно получает 14 тысяч рублей. При этом у 62-летней ведущей есть роскошный загородный дом в Подмосковье. Там она собирается построить личный тренажерный зал и библиотеку. Сваха не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее Сябитова заявила, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно, а о своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути. Ообеспечить себе спокойную старость можно единственным способом - много работать, копить деньги или вкладывать их в недвижимость.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot , главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.