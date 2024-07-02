02 июля 2024, 09:28

Роза Сябитова рассказала о серьезной болезни

РИА «Новости»
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Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова начала терять слух. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

По словам Сябитовой, в последнее время ей приходится тщательно сделать за здоровьем. Работа ведущей на телевидении привела к серьезному заболеванию.

«Недавно слух стала терять - сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства», - сказала она.

Сябитова отметила, что вылечить эту болезнь уже невозможно. Однако есть препараты, которые помогут сохранить слух.

Также у ведущей развился хронический варикоз. Как рассказала «сваха», восемь лет на съемках «Давай поженимся!» она находится в компрессионных чулках. Из-за сидячей работы у Сябитовой страдает спина. Она берет с собой на съемки ортопедические подушки, на которых лежит, когда едет из своего загородного дома до Останкино.

Сябитова прокомментировала развод российской певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. По мнению «свахи», у артистки просто закончилось «женское терпение».

Первый канал Болезни Работа Телевидение
02 июля 2024, 03:43
Ширвиндта наградили кинопремией «Ника» посмертно
РИА «Новости»
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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком - Александр Ширвиндт», - сказал актер Леонид Ярмольник при объявлении лауреата специального приза.

Артист получил широкую популярность благодаря своим ролям в кино, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.

Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Урну с прахом народного артиста России похоронили на Новодевичьем кладбище.

После смерти Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры внутри труппы Театра сатиры возникли разногласия. Споры произошли после решения отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Награды Театры Актеры
02 июля 2024, 02:18
Тимати предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой
РИА «Новости»
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Разборки в семействе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова затронули и рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Пользователи Сети на фоне слухов об Анастасии Решетовой предложили музыканту пройти ДНК-тест, ведь у них с моделью общий сын, сообщил Пятый канал.

В конце весны стало известно о разводе Алсу и Абрамова. Сначала артистка не называла причины расставания, но позже появилась информация, что виной всему измена мужа с Решетовой.

После этого в Сети модель стали называть разлучницей, а музыканту посоветовали сделать ДНК-тест и выяснить, точно ли он биологический отец для Ратмира. Кроме того, юзеры вспомнили, что мать рэпера была против его отношений с моделью.

Один из пользователей посоветовал семье музыканта держать мальчика подальше от матери и этой грязи, так как он потом не отмоется. Другой комментатор признал, что мать рэпера была права, недолюбливая Решетову.

«Бабушка Симона, почему Тимати на ДНК-тест не намекнете? Сноха каким жуликом оказалась. ''Кормилица-хулиганка'' могла кем-то попутно еще эксплуатироваться», - написал еще один пользователь.

Ранее Алсу не стала церемониться, охарактеризовав модель как «девушку с низким социальным статусом». Позже для особо непонятливых певица пояснила, что имела в виду низкую социальную ответственность.

Рэпер Тимати Алсу Скандалы Отношения
02 июля 2024, 00:53
Хью Джекман после развода переехал в Лондон и начал искать любовь
РИА «Новости»
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Актер Хью Джекман решил переехать в Лондон после развода с Деборрой-Ли Фернесс. В новом городе он стал искать свою любовь. Об этом сообщило New Idea.

По данным издания, 55-летнему актеру пришлось сменить место жительства в связи со съемками нового фильма. Однако инсайдеры утверждают, что он может остаться там навсегда.

«Он хочет быть ближе к своей маме и сестре, которые там живут, и, возможно, снова найти любовь», - отметили они.

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс развелись в сентябре 2023 года. В браке они состояли 27 лет. Актер женился на Деборре-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет, в 1996 году. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли».

Близкие голливудской звезды предположили, что союз Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс мог дать трещину из-за пандемии коронавируса. У Джекманов двое приемных детей - 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Лондон Дети Сериалы Фильмы Актеры
02 июля 2024, 00:23
Звезда «Холопа» Бикович показал фотографии с женой и сыном
Telegram
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Актер Милош Бикович выложил редкие фото с семьей в своем Telegram-канале. На кадрах он гулял с коляской по лесу и позировал со своей женой Иваной Малич.

«Выходные провел недалеко от Москвы… Вкусно поел и, главное, отдохнул… Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», - написал актер в комментарии к фотографиям.

Бикович неохотно делится с поклонниками и журналистами подробностями своей личной жизни. Но в сентябре 2023 года он сообщил, что скоро станет отцом.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим», - написал актер в социальных сетях и попросил журналистов не беспокоить его семью звонками и распросами.

В январе 2024 года у пары родился сын.

Фото Дети Семья Актеры Москва

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